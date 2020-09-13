Новый руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова сказала, что осенью к учебе в доме приступят 187 человек, а также продолжатся интересные мероприятия и занятия, позволяющие упражняться в эстонском языке.

- Начнется ли осенний семестр в доме эстонского языка в соответствии с планами?

- По нынешнему плану (беседа проходила на последней неделе августа. - Ред.) 2 сентября в доме торжественно отметят начало учебного года, мы поздравим наших преподавателей, в том числе трех новых учителей эстонского языка.

- Новые учителя придут взамен кого-то или добавятся?

- Добавятся. Мы решили, что существующую команду надо пополнить, и весной, несмотря на чрезвычайное положение, наняли еще трех учителей, которые приедут из разных регионов: из Таллинна, Пярну и Тарту. Для людей из остальной Эстонии большим вызовом является приехать в Нарву, и я очень горжусь, что они решили сделать это.

Учебный год начнется 7 сентября. В Нарвском доме эстонского языка учебу начнут в общем 11 групп на уровни А1-С1. Добавится также курс произношения, который мы предлагаем учителям эстонского языка как второго из нарвских детсадов. Это интересный курс, в рамках которого в октябре в Ляэне-Вирумаа пройдет артикуляционный лагерь, в котором участники смогут поупражняться в полученных в ходе учебной работы умениях.

- Курсов произношения раньше, наверное, не было?

- Да, это первый раз, и мы начали в весеннем семестре, но из-за чрезвычайного положения пришлось курс прервать. Так как он вызвал большой интерес, мы решили продолжить его и вдобавок предложить лагерь, в котором учителя смогут улучшить произношение. В нарвских школах произношение является большой проблемой.

В Нарвском доме эстонского языка к учебе приступят в общем 187 человек. Немного больше, чем в предыдущем сезоне.

- Деятельность Нарвского дома эстонского языка не ограничивается языковым обучением, в нем предлагаются также различные возможности поупражняться в языке. Какие мероприятия запланированы на осень?

- Мы продолжим ту деятельность, которая вызывает большой интерес у изучающих язык. Например, каждую среду будет проходить встреча с каким-нибудь интересным гостем, или покажем фильм, или устроим вечер игр. Планируем также время от времени устраивать семейные мероприятия, на которые пригласим родителей с детьми. Это очень хорошо мотивирует родителей учить язык и практиковаться в нем.

В сентябре пройдут два очень интересных мероприятия, которыми я горжусь. 23 и 26 сентября пригласим гостей на дни кино, которые организуем в сотрудничестве с Матсалуским фестивалем фильмов о природе. После просмотра фильма хотим устроить открытое обсуждение с каким-нибудь интересным человеком, занимающимся темой охраны окружающей среды и являющимся в нашей стране одним из лидеров общественного мнения. Хотим пригласить Ивана Сергеева (бывший главный архитектор Нарвы. - Ред.), работающего сейчас в Министерстве экономики и коммуникаций и занимающегося вопросами окружающей среды.

Большим вызовом стала рэп-опера "Karma", которую покажут 19 и 20 сентября. Мы приглашаем посмотреть ее желающих не только из Нарвы, но и из Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Чтобы прийти на представление, надо предварительно зарегистрироваться; регистрационные линки доступны с начала сентября на домашней странице Целевого учреждения интеграции и на странице в Facebook.

В рэп-опере участвуют 30 изучающих язык, на подмогу мы пригласили оперных певцов Келли Уустани и Атлана Карпа. С этим проектом связана очень большая команда, наиболее известны из ее членов сейчас в Эстонии композитор рэп-оперы Павел Бочаров и Карл Кивастик, оба входящие в состав хип-хоп-ансамбля "5 Miinust".

Мастер-класс рэп-оперы "Karma". ФОТО: Мария Алима В конце сентября в Нарве состоится премьера первой в Эстонии рэп-оперы "Karma" Этой весной в Нарвском доме эстонского языка Фонда интеграции стартовал уникальный проект по изучению эстонского языка - постановка рэп-оперы "Karma". Большинство участников рэп-оперы - изучающие эстонский язык жители Ида-Вирумаа, которые никогда раньше не играли в театре и не исполняли песен. 19 сентября в нарвском театральном центре "Vaba Lava" состоится премьера рэп-оперы. - В домах эстонского языка, помимо обычных уроков, эстонский можно изучать, посещая киновечера, играя в настольные игры, распевая песни, занимаясь рукоделием или готовя разные блюда. В связи с этим и возникла идея о новом творческом проекте по изучению языка, в котором язык можно изучать с помощью актерского мастерства и рэпа, - сказал автор идеи рэп-оперы и преподаватель Нарвского дома эстонского языка Крисмар Росин. - Рэп-опера "Karma" рассказывает трогательную, жизненную и насыщенную событиями историю Кармы, матери-одиночки, живущей в Нарве, которая преодолевает все предрассудки и препятствия во имя безоблачного будущего своих детей и добивается успеха как в работе, так и в личной жизни. В состав творческого коллектива рэп-оперы входят известные деятели из разных областей и поколений: признанный оперный постановщик, в настоящее время также руководитель модуля постановочного искусства Кохтла-Ярвеской гимназии Неэме Кунингас, дирижер оркестра и аранжировщик Тено Конги, музыканты Павел Бочаров и Карл Кивастик, хореографы Ульяна Линт и Валерия Ветошкина, драматург театра "VAT" Михкель Сеэдери преподаватель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Крисмар Росин. Рэп-опера "Karma" будет исполняться два раза и двумя разными составами. Помимо премьеры 19 сентября состоится дополнительный спектакль 20 сентября. Представления бесплатные, и места можно забронировать по предварительной регистрации. Регистрация откроется в начале сентября. Информация о регистрации будет опубликована на сайте Фонда интеграции www.integratsioon.ee.

Осенью в сотрудничестве с Центром национальной культуры организуем учебные комнаты эстонской культуры, они будут проходит раз в месяц по субботам. Более точная инфорамия об этом публикуется на нашей странице в Facebook и на домашней странице. На нашей домашней странице integratsioon.ee тоже есть календарь мероприятий. Советую также следить за страницей в Facebook, где всегда имеется свежая информация и регистрационные линки, через которые интересующиеся могут участвовать в наших мероприятиях, ведь число мест всегда ограничено.

У нас есть также новый партнер - НКО "Вирумааские музыканты", вместе мы каждое воскресенье будем устраивать в Нарве вечера фольклорной музыки. По-моему, это великолепный проект, предназначенный для всех, кто хочет попрактиковаться в эстонском языке и насладиться им через музыку.

Наш партнер предложит изучающим язык четыре разных концерта и беседы, на которых публика получит возможность ознакомиться с эстонской фольклорной культурой, задать вопросы и высказаться. Например, в сентябре мы поговорим об эстонских народных музыкальных инструментах, в октябре - о вирумааских рассказах о привидениях, в ноябре - об эстонских свадебных обычаях, в декабре - об эстонской народной песне. Думаю, это будет очень весело и интересно.

- Мероприятия Нарвского дома эстонского языка проходили в минувшем сезоне и за пределами Нарвы. В этом сезоне тоже будут?

- Да, мы продолжим сотрудничество с Вирумааским колледжем Taltech, где пройдут разные мероприятия - например, киновечера и вечера настольных игр. Кайре Вийль проведет встречи с языковыми наблюдателями, на которых люди, изучающие язык дома, смогут поупражняться в нем на месте с руководителем.

В Кохтла-Ярве и Силламяэ мы будем проводить тандемное обучение под руководством Кристи Марков (на эстонско-русском тандемном обучении эстонцы говорят на русском языке, а русские - на эстонском. - Ред.). У нас всегда возникает небольшая проблема с поиском эстонцев, поскольку проживающие в Ида-Вирумаа эстонцы обычно владеют русским языком. Они приходят, скорее, из чувства миссии и помогают разговаривающим на русском языке людям практиковаться в эстонском языке.

С этой осени мы планируем проводить в Нарве репетиции тандемного хора. Эта идея родилась в проходившем летом тандемном лагере, в котором встретились говорящие на эстонском языке и иноязычные люди. Они жили в центре отдыха карьера Румму в Харьюмаа, где учили язык в ходе активной деятельности. Участникам так понравилось совместное пение по вечерам, что родилась мысль о создании тандемного хора. Первая репетиция состоится, очевидно, в октябре.

Консультация в Фонде интеграции помогает выбрать подходящий способ изучения эстонского языка Фонд интеграции предоставляет бесплатные консультации взрослым, которые хотят изучать эстонский язык, и помогает выбрать для этого наиболее подходящие из различных возможностей. После прохождения консультации можно попасть и на бесплатные курсы эстонского языка. Консультации подходят для тех, кто: хочет начать или продолжить изучать эстонский язык , но кому нужен совет относительно подходящих форм обучения и возможностей

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- Вы - новый руководитель Нарвского дома эстонского языка. Скажите, пожалуйста, несколько слов о себе.

- Я родилась и закончила гимназию в Нарве. Закончила Тартуский университет по специальности "русская и славянская филология". Долгое время работала в гостиничной сфере руководителем по продаже.

Пять лет назад пришла на работу в Целевое учреждение интеграции - начинала консультантом, потом мне предложили руководить деятельностью по сотрудничеству. Это был очень большой вызов, ведь то была область, где никто не знал, что надо делать. Я приняла этот вызов, занялась молодежными проектами, в которых иноязычная молодежь встречалась с эстоноговорящей и они делали что-то вместе. Через совместную деятельность зарождаются социальные связи и отношения, которые они используют также в будущем. Очень важно, чтобя такая возможность появлялась раньше, нежели в университете.