За выходные в Ида-Вирумаа добавилось семь зараженных

В воскресенье утром Департамент здоровья объявил о четырех, а в понедельник о трех новых положительных пробах в уезде. Один из заболевших в понедельник заразился на работе, обстоятельства двух случаев пока выясняются.

По состоянию на понедельник в Ида-Вирумаа зафиксировано в общем шесть активных очагов, крупнейший из которых - так называемый очаг шахты "Estonia" с 57 заболевшими. С очагом завезенного из Соединенного Королевства коронавируса связаны 16 случаев заболевания, с очагом шахты "Ojamaa" - девять, Вируской тюрьмы - пять. С очагом заражения на рабочем месте в Силламяэ связаны 11 человек: шесть работников и пять членов семьи. Кроме того, одним из мест заражения является отделение патологии Ида-Вируской центральной больницы, расположенное в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, с ним связаны девять человек - шесть работников и три члена их семей.

Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в данный момент находятся 367 человек, 69 из которых заражены.

В целях предотвращения распространения коронавируса полиция продлила ограничение на продажу алкоголя в ночное время в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Необходимость продления ограничения будет пересмотрена совместно с Департаментом здоровья через неделю.