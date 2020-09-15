Бесчинствовавшему в магазине пенсионеру назначено условное наказание

Пьяный мужчина, нападавший на улице и в магазине на людей, должен во время испытательного срока вести себя прилично, если хочет избежать тюрьмы, поскольку за проявленное насилие суд назначил условное заключение.
Анатолий (69) был отдан под суд по обвинению в том, 16 января сего года днем на улице в Кохтла-Ярве нападал на случайных прохожих с целью ударить их. Непосредственно после этого он в одном из магазинов Кохтла-Ярве напал на продавца - тряс его, держа за одежду, душил руками и завалил на пол. На помощь продавщице пришла другая работница магазина, которая схватила стоявший рядом стул и ударила им Анатолия по спине, чтобы он освободил жертву. Но Анатолий выхватил стул и стал нападать на ударившую его работницу магазина.
Вируский уездный суд признал агрессивного пенсионера виновным в грубом нарушении общественного порядка и приговорил его в порядке согласительного делопроизводства к семимесячному условному заключению с полуторагодичным испытательным сроком. Он также должен выплатить работнику магазина 607 евро компенсации, оплатить судебные расходы, которые в сумме составили 1038 евро.