Бесчинствовавшему в магазине пенсионеру назначено условное наказание

Анатолий (69) был отдан под суд по обвинению в том, 16 января сего года днем на улице в Кохтла-Ярве нападал на случайных прохожих с целью ударить их. Непосредственно после этого он в одном из магазинов Кохтла-Ярве напал на продавца - тряс его, держа за одежду, душил руками и завалил на пол. На помощь продавщице пришла другая работница магазина, которая схватила стоявший рядом стул и ударила им Анатолия по спине, чтобы он освободил жертву. Но Анатолий выхватил стул и стал нападать на ударившую его работницу магазина.