ПОЖАРЫ ⟩ Беспечность курильщика вызвала пожар

Выяснилось, что мужчина заснул с зажженной сигаретой и от окурка загорелся диван. Мужчина потушил пожар до приезда спасателей.

Спасатели проветрили помещение и выявили, что в квартире отсутствует дымовой датчик.

Пожар на химпредприятии

11 сентября в 12.28 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании на химзаводе, расположенном в городе Кивиыли: горел реактор, огонь перекинулся по вентиляции с 5-го на 6-й этаж.