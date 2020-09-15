ПОЖАРЫ ⟩ Беспечность курильщика вызвала пожар
12 сентября в 18.48 в центр тревоги поступил сигнал, что из квартиры дома на улице Раху в Нарве идет дым.
Выяснилось, что мужчина заснул с зажженной сигаретой и от окурка загорелся диван. Мужчина потушил пожар до приезда спасателей.
Спасатели проветрили помещение и выявили, что в квартире отсутствует дымовой датчик.
Пожар на химпредприятии
11 сентября в 12.28 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании на химзаводе, расположенном в городе Кивиыли: горел реактор, огонь перекинулся по вентиляции с 5-го на 6-й этаж.
Пожар был потушен собственными средствами пожаротушения химзавода.