Вт, 15.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПОЖАРЫ ⟩ Беспечность курильщика вызвала пожар
11-12 сентября 2020 г.

Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus

12 сентября в 18.48 в центр тревоги поступил сигнал, что из квартиры дома на улице Раху в Нарве идет дым.

Выяснилось, что мужчина заснул с зажженной сигаретой и от окурка загорелся диван. Мужчина потушил пожар до приезда спасателей.

Спасатели проветрили помещение и выявили, что в квартире отсутствует дымовой датчик. 

Пожар на химпредприятии

11 сентября в 12.28 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании на химзаводе, расположенном в городе Кивиыли: горел реактор, огонь перекинулся по вентиляции с 5-го на 6-й этаж.

Пожар был потушен собственными средствами пожаротушения химзавода.

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