ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На Алутагузеский марафон нынче собралось около 600 велогонщиков

В основной гонке после почти двух часов усиленной работы на песчаной и каменистой трассе протяженностью 49 километров победителя определил финишный спринт в Паннъярве. Герт Йыэяэр и Мартин Лоо, два лидера нынешнего лета в велокроссе в Эстонии, оторвались от остальных на участках трассы, проходивших по территории бывшего сланцевого разреза, и вместе примчались на финишную прямую. Благодаря финишному рывку победу с минимальным преимуществом на этот раз одержал Йыэяэр, который в 2013-2016 годах входил в одну из сильнейших шоссейных велокоманд мира - "Cofidis".

Лучшим среди идавирусцев стал пересекший финишную черту почти на десять минут позже победителей и занявший 15-е место в общем зачете Александр Патренкин из нарвского СК "Energia". Его одноклубник Арсений Лайдинен занял третье место в 19-километровом молодежно-походном заезде.

В основной гонке у женщин уверенную победу одержала Мари-Лийс Мыттус, которая опередила ближайших преследовательниц на финише более чем на две минуты.

Алутагузеский веломарафон был последним из шести этапов серии велогонок по пересеченной местности "Bosch Eesti". Йыэяэр и Мыттус, победители Алутагузеского марафона в основных гонках, одержали победу и в общем зачете серии.

На 49-километровой трассе в Алутагузе на финиш приехали 407 гонщиков, на 19-километровой трассе - 119. Также состоялась малышовая гонка.

Организаторы Алутагузеского веломарафона получили разрешение от Департамента здоровья на организацию массового мероприятия при условии, что они выполнят ряд дополнительных требований для предотвращения распространения коронавируса. Главный организатор Роберт Пеэтс сказал, что, к примеру, по этой причине соревновательный центр находился не в здании, а на улице и в открытых палатках. В пунктах питания старались не предлагать напитки и еду в раскрытом виде: участники могли взять закрытые бутылки и упаковки геля. Чтобы рассредоточить велогонщиков на старте, их распределили по группам в 50 человек на большей площади, чем раньше и пускали в стартовую зону непосредственно перед началом гонки.