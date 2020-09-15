ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Денежный поток для Ида-Вирумаа: больше конкретики, меньше пустословия

С одной стороны, вроде солидная сумма. В то же время для сравнения можно указать на то, что такую же сумму выплачивают в течение четырех лет в виде налогов в госказну сланцевые предприятия. Так, к примеру, одна только новая электростанция Аувере выплатила свыше 600 миллионов евро. Да, конечно, важно, чтобы для достижения целей в области климата были денежные вливания, позволяющие смягчать социально-экономические проблемы, но еще важнее то, насколько разумно с точки зрения развития региона эти средства используются.

Здесь реализация планов должна быть по возможности прозрачной и конкретной. Это хорошо, что проводятся семинары, но если почитать первоначальные обзоры, то в глаза бросается изрядно поднадоевшее лозунговое пустословие. "Следует быть амбициозными и искать инновативные решения, чтобы придать региону новое, более "зеленое" дыхание и иметь ясную цель в будущем", - заявил недавно ведущий этого процесса, министр госуправления Яак Ааб. Кто же этого не хочет, только вот где конкретные планы?