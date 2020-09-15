ОДИН ВОПРОС ⟩ Каков смысл ида-вируской программы?

- Очень правильный вопрос. По моему мнению, ида-вируская программа как программа излишне мистифицирована, как и другие региональные программы. Их объем составляет несколько миллионов евро. Если мы подумаем о тех деньгах, которые каждый год поступают в Ида-Вирумаа через разные министерства, то это относительно небольшая часть.

Пять миллионов - слишком незначительная сумма, чтобы говорить о ней как о панацее, которая решит проблемы Ида-Вирумаа. Приоритеты министерств, зафиксированные в различных программах развития, имеют гораздо большее значение, чем ида-вируская программа, о которой ужасно много говорят, но содержание которой - выделение скромных сумм на курсы и поддержку предпринимательства. Хорошо, что такая возможность есть, но в общих чертах она не определяет развитие Ида-Вирумаа.