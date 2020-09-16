За сутки в Ида-Вирумаа 19 новых случаев заражения

Большая часть новых заразившихся - из компании тесно общавшихся друг с другом людей, которую Департамент здоровья называет очагом круга знакомых, и близко контактировавшие с ними люди - в основном из Кохтла-Ярве и Йыхви, но есть и жители других самоуправлений.

Пресс-представитель Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала, что появление сразу 19 заразившихся в одном уезде может быть пугающим, но Департамент здоровья имеет представление о произошедшем. "Сейчас мы знаем, где эпицентр заражения и как отследить контакты заразившихся", - сказала она.

Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья находятся 348 человек, из которых 90 человек заболели.

В Ида-Вируской центральной больнице во вторник находились десять пациентов с COVID-19. Трех пациентов во вторник перевели в клинику Тартуского университета, одного отпустили домой. По словам пресс-представителя больницы Анны Медведевой, коронабольные находятся в отдельном здании - больничном корпусе "V". По словам Медведевой, больница готова к тому, что в ближайшие дни из-за роста заражения число коронабольных может увеличиться.

В Ида-Вирумаа зафиксировано в общем семь активных очагов, крупнейший из которых - так называемый очаг шахты "Estonia" с 57 заболевшими. С очагом завезенного из Соединенного Королевства коронавируса связаны 16 случаев заболевания, с очагом шахты "Ojamaa" - девять, Вируской тюрьмы - пять. С очагом заражения в отделении патологии Ида-Вируской центральной больницы связаны девять человек, с очагом заражения на рабочем месте в Силламяэ - 11 человек.

По состоянию на утро среды в очаге круга знакомых насчитывалось 15 человек, но, по словам Эйке Кингсепп, в течение дня это число наверняка вырастет.