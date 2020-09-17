Чт, 17.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Потасовка в баре закончилась травмами
14-15 сентября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

14 сентября полиция возбудила уголовное дело по факту избиения 13 сентября 27-летнего мужчины в развлекательном центре на улице Раквере в Нарве, в результате которого были нанесены телесные повреждения. 

Забрали имущество без разрешения владельца

14 сентября полиция получила сообщение о том, что 9 сентября из квартиры по Ахтмескому шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве без разрешения владельца забрали телевизор, стол и маршрутизатор, в результате чего был нанесен ущерб в размере почти 774 евро. Точные обстоятельства случившегося выясняются. 

Женщина ударила ножом сожителя

15 сентября в полицию поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу 40-летняя женщина в ходе конфликта ударила ножом своего сожителя. Женщина задержана полицией в качестве подозреваемой.

В Йыхви угрожали женщине

15 сентября в полицию сообщили, что в Йыхви на улице Кутсе мужчина 23 лет угрожал 24-летней женщине.

У мужчины украли гироскутер

15 сентября в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве на улице Метсапарги у 25-летнего мужчины украли гироскутер стоимостью 293 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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