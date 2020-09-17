СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Потасовка в баре закончилась травмами

Забрали имущество без разрешения владельца

14 сентября полиция получила сообщение о том, что 9 сентября из квартиры по Ахтмескому шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве без разрешения владельца забрали телевизор, стол и маршрутизатор, в результате чего был нанесен ущерб в размере почти 774 евро. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Женщина ударила ножом сожителя

15 сентября в полицию поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу 40-летняя женщина в ходе конфликта ударила ножом своего сожителя. Женщина задержана полицией в качестве подозреваемой.

В Йыхви угрожали женщине

15 сентября в полицию сообщили, что в Йыхви на улице Кутсе мужчина 23 лет угрожал 24-летней женщине.

У мужчины украли гироскутер

15 сентября в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве на улице Метсапарги у 25-летнего мужчины украли гироскутер стоимостью 293 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ