СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Потасовка в баре закончилась травмами
14 сентября полиция возбудила уголовное дело по факту избиения 13 сентября 27-летнего мужчины в развлекательном центре на улице Раквере в Нарве, в результате которого были нанесены телесные повреждения.
Забрали имущество без разрешения владельца
14 сентября полиция получила сообщение о том, что 9 сентября из квартиры по Ахтмескому шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве без разрешения владельца забрали телевизор, стол и маршрутизатор, в результате чего был нанесен ущерб в размере почти 774 евро. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Женщина ударила ножом сожителя
15 сентября в полицию поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу 40-летняя женщина в ходе конфликта ударила ножом своего сожителя. Женщина задержана полицией в качестве подозреваемой.
В Йыхви угрожали женщине
15 сентября в полицию сообщили, что в Йыхви на улице Кутсе мужчина 23 лет угрожал 24-летней женщине.
У мужчины украли гироскутер
15 сентября в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве на улице Метсапарги у 25-летнего мужчины украли гироскутер стоимостью 293 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.