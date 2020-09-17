МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.09-24.09

КУЛЬТУРА

Пятница, 18 сентября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального фестиваля - лекция: жизнь и творчество художника Архипа Куинджи.

Суббота, 19 сентября

* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Приключения маленькой обезьянки", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от двух лет. Длительность 35 минут. Билет - 3,50 евро.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Терем-теремок", музыкальный кукольный спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро.

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская сказка "Тайна королевского зеркала". Билет - 5 евро. Количество мест ограничено. Информация по тел. 332 2008, 332 2061.

* В бастионе Виктория в Нарве в 12.00 и 15.00 - семейная программа "Бэтмены нарвского бастиона". Билет - 3 евро.

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - рэп-опера "Карма".

Воскресенье, 20 сентября

* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 12.00 - "Приключения маленькой обезьянки", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от двух лет. Длительность 35 минут. Билет - 3,50 евро.

* В бастионе Виктория в Нарве в 12.00 - семейная программа "Бэтмены нарвского бастиона". Билет - 3 евро.

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - рэп-опера "Карма".

Понедельник, 21 сентября

* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - "Vihanemees.com", спектакль театра "Kinoteater"; в главной роли - Иво Ууккиви. Билеты - 10-12 евро.

Вторник, 22 сентября

* На походной тропе Котка в Алутагузеской волости в 18.00 - концерт на болоте Рюйтли; первый концерт из серии концертов дня солнцестояния. Выступают Йоханнес Сарапуу (виолончель) и исполнители из Ийзаку. Вход свободный. С собой захватить походный стул или покрывало для пикника.

* В концертном зале "Женева" в Нарве в 18.00 - концерт "Нарва - осенняя столица Эстонии". Билет - 10 евро.

Среда, 23 сентября

* В Тойлаской библиотеке в 19.00 - встреча с Мадисом Туудером, завершившим книгу "Narva. Daatšast paleeni" / "Нарва. От дачи до дворца".

Четверг, 24 сентября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие сезона: концерт "Арво Пярт - 85". Выступают Вадим Репин (скрипка), Эстонский государственный симфонический оркестр, дирижер Андрес Мустонен. Билеты - 20-25 евро.

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - постановка "Roheline nagu laulaks" / "Зеленый как будто поет". Билеты - 12,90-16,90 евро.

СПОРТ

Четверг, 17 сентября

* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - заключительный круг и финал 17-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине.

Суббота, 19 сентября

* На уличной площадке у Вокаского Дома спорта с 10.00 до 18.00 - день свободных бросков.

* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по диск-гольфу; 1-й день.

* В Нарве в 12.00 - Нарвская серия забегов - 2020: Кренгольмский забег. Информация: www.motus.ee.

* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Viljandi Tulevik".

* На Ярвеском поле с искусственным покрытием в Кохтла-Ярве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Järve III" (Кохтла-Ярве) - "FA Tartu Kalev".

Воскресенье, 20 сентября