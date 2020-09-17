МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.09-24.09

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 сентября.
КУЛЬТУРА
Пятница, 18 сентября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального фестиваля - лекция: жизнь и творчество художника Архипа Куинджи.
Суббота, 19 сентября
* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Приключения маленькой обезьянки", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от двух лет. Длительность 35 минут. Билет - 3,50 евро.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Терем-теремок", музыкальный кукольный спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская сказка "Тайна королевского зеркала". Билет - 5 евро. Количество мест ограничено. Информация по тел. 332 2008, 332 2061.
* В бастионе Виктория в Нарве в 12.00 и 15.00 - семейная программа "Бэтмены нарвского бастиона". Билет - 3 евро.
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - рэп-опера "Карма".
Воскресенье, 20 сентября
* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 12.00 - "Приключения маленькой обезьянки", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от двух лет. Длительность 35 минут. Билет - 3,50 евро.
* В бастионе Виктория в Нарве в 12.00 - семейная программа "Бэтмены нарвского бастиона". Билет - 3 евро.
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - рэп-опера "Карма".
Понедельник, 21 сентября
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - "Vihanemees.com", спектакль театра "Kinoteater"; в главной роли - Иво Ууккиви. Билеты - 10-12 евро.
Вторник, 22 сентября
* На походной тропе Котка в Алутагузеской волости в 18.00 - концерт на болоте Рюйтли; первый концерт из серии концертов дня солнцестояния. Выступают Йоханнес Сарапуу (виолончель) и исполнители из Ийзаку. Вход свободный. С собой захватить походный стул или покрывало для пикника.
* В концертном зале "Женева" в Нарве в 18.00 - концерт "Нарва - осенняя столица Эстонии". Билет - 10 евро.
Среда, 23 сентября
* В Тойлаской библиотеке в 19.00 - встреча с Мадисом Туудером, завершившим книгу "Narva. Daatšast paleeni" / "Нарва. От дачи до дворца".
Четверг, 24 сентября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие сезона: концерт "Арво Пярт - 85". Выступают Вадим Репин (скрипка), Эстонский государственный симфонический оркестр, дирижер Андрес Мустонен. Билеты - 20-25 евро.
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - постановка "Roheline nagu laulaks" / "Зеленый как будто поет". Билеты - 12,90-16,90 евро.
СПОРТ
Четверг, 17 сентября
* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - заключительный круг и финал 17-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине.
Суббота, 19 сентября
* На уличной площадке у Вокаского Дома спорта с 10.00 до 18.00 - день свободных бросков.
* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по диск-гольфу; 1-й день.
* В Нарве в 12.00 - Нарвская серия забегов - 2020: Кренгольмский забег. Информация: www.motus.ee.
* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Viljandi Tulevik".
* На Ярвеском поле с искусственным покрытием в Кохтла-Ярве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Järve III" (Кохтла-Ярве) - "FA Tartu Kalev".
Воскресенье, 20 сентября
* В Кивиылиском DG-парке в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по диск-гольфу; 2-й день.
* На площадке для петанка у Вокаского стадиона в 11.00 - 7-й Кубок Вока по петанку, суперфинал; соло.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Jõhvi Phoenix" - "Paide linnameeskond IV".
Понедельник, 21 сентября
* В Паннъярвеском спортцентре с 17.00 до 18.00 открыт старт юбилейного соревнования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.15 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "FCI Levadia U21" (Таллинн).
Среда, 23 сентября
* В Светлом парке в Нарва-Йыэсуу в 11.00, в Оруском парке в Тойла и на стадионе Ярвеской основной школы Кохтла-Ярве в 12.00, в Йоаорге в Нарве и на бульваре Виру в Силламяэ в 15.00 - благотворительная эстафета школьников. Информация: www.teatejooks.ee.
* В Рийгикюла в Нарве в 18.00 - старт Ида-Вирумааских веловечеров по будням. Информация: www.sportiv.ee.
РАЗНОЕ
Суббота, 19 сентября
* На центральной площади в Йыхви в 11.00 начинается день всемирной уборки в Йыхви. На месте раздаются резиновые перчатки и мешки для мусора. Цель - собрать мусор, разбросанный по всему городу, например, на променаде, в парке и жилых районах.
Четверг, 24 сентября
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 15.00 - инфодень Кохтлаского исторического кружка: "Lasteaed Liblikas" - Иа-Мари Кукк.
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