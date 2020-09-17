ОДИН ВОПРОС ⟩ Как группа поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу намерена в наступившем парламентском сезоне выходить из тени?

В Рийгикогу в группу поддержки Ида-Вирумаа входят 19 депутатов, но в предыдущем сезоне их деятельность была слабо видна общественности. На одно из немногих собраний пришло только два депутата.
Дмитрий ДМИТРИЕВ, председатель группы поддержки Ида-Вирумаа, Центристская партия:
- Я считаю, что мы не были в тени, мы работали. Просто никто из нас не бегал с плакатами, на которых было бы написано, чем мы занимаемся. Группа поддержки - это форма добровольной работы, где никого не обязывают участвовать в собраниях или выездах. Каждый из нас делает для блага Ида-Вирумаа столько, сколько есть сил. Надеялись вначале, что в эту пятницу в Нарву прибудет чуть больше людей, но важно держать депутатов из разных партий в курсе здешних событий.
Сейчас для группы поддержки главная тема - обсуждение вопросов, связанных со справедливым переходом, чтобы в этом процессе по возможности больше учитывались интересы Ида-Вирумаа. Чиновники, которые напрямую занимаются внедрением различных методов, сидя за столом в Таллинне, к сожалению, некоторые аспекты местной жизни не учитывают.