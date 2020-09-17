ОДИН ВОПРОС ⟩ Как группа поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу намерена в наступившем парламентском сезоне выходить из тени?

- Я считаю, что мы не были в тени, мы работали. Просто никто из нас не бегал с плакатами, на которых было бы написано, чем мы занимаемся. Группа поддержки - это форма добровольной работы, где никого не обязывают участвовать в собраниях или выездах. Каждый из нас делает для блага Ида-Вирумаа столько, сколько есть сил. Надеялись вначале, что в эту пятницу в Нарву прибудет чуть больше людей, но важно держать депутатов из разных партий в курсе здешних событий.