СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В аварии пострадал велосипедист

Женщины пострадали от рук женщин

16 сентября в полицию сообщили, что в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве 32-летняя женщина в ходе ссоры ударила женщину, причинив ей физическую боль.

В тот же день поступило сообщение, что в подъезде дома в поселке Синимяэ 81-летняя женщина ударила женщину, причинив ей физическую боль и нанеся телесные повреждения.

Украли инвалидную коляску

16 сентября в полицию поступило заявление о краже электрической инвалидной коляски из гаража на улице Ваксали в Нарве. Размер причиненного ущерба - около 1700 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Проник в квартиру бывшей спутницы жизни

16 сентября полиция возбудила уголовное производство в связи с тем, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве мужчина проник в квартиру своей бывшей спутницы жизни без разрешения собственника.

Мошенник взял кредит на имя жертвы

16 сентября в Нарвское отделение полиции сообщили о звонке якобы от работника банка, который сообщил о злоупотреблении банковским счетом потерпевшего и попросил предоставить коды Smart-ID - якобы для того, чтобы блокировать совершенный денежный перевод. После этого на имя владельца счета взяли кредит на сумму 1880 евро.

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