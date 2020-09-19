СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В аварии пострадал велосипедист
17 сентября в 15.50 в Нарве на перекрестке проспекта Кангеласте и улицы Пяхклимяэ автомобиль "Honda Civic", которым управляла 68-летняя женщина, не пропустил ехавшего по главной дороге велосипедиста (41 год), в результате чего произошло столкновение. Велосипедист доставлен в Нарвскую больницу.
Женщины пострадали от рук женщин
16 сентября в полицию сообщили, что в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве 32-летняя женщина в ходе ссоры ударила женщину, причинив ей физическую боль.
В тот же день поступило сообщение, что в подъезде дома в поселке Синимяэ 81-летняя женщина ударила женщину, причинив ей физическую боль и нанеся телесные повреждения.
Украли инвалидную коляску
16 сентября в полицию поступило заявление о краже электрической инвалидной коляски из гаража на улице Ваксали в Нарве. Размер причиненного ущерба - около 1700 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Проник в квартиру бывшей спутницы жизни
16 сентября полиция возбудила уголовное производство в связи с тем, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве мужчина проник в квартиру своей бывшей спутницы жизни без разрешения собственника.
Мошенник взял кредит на имя жертвы
16 сентября в Нарвское отделение полиции сообщили о звонке якобы от работника банка, который сообщил о злоупотреблении банковским счетом потерпевшего и попросил предоставить коды Smart-ID - якобы для того, чтобы блокировать совершенный денежный перевод. После этого на имя владельца счета взяли кредит на сумму 1880 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.