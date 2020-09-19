ПОЖАРЫ ⟩ В подъезде горела детская коляска

16 сентября в 22.47 спасателей вызвали на улицу Мальми в городе Нарве, где в подъезде многоквартирного дома открытым пламенем горела детская коляска. Спасатели потушили возгорание к 22.55 и проветрили помещения. Причина пожара устанавливается.
Спасательный департамент напоминает, что подъезды и коридор многоквартирных домов должны быть легко проходимыми и там не хранят горючие материалы. Кажется практичным и удобным хранить детскую коляску, велосипед и другие вещи в подъезде многоквартирного дома, но это опасно и противоречит требованиям пожарной безопасности, так как в случае пожара эти вещи станут препятствием для выхода из здания.
Бывает, что хранимые в подъездах детские коляски поджигают, и из-за возникшего таким образом пожара десятки человек могут оказаться в ловушке в своих квартирах, сообщил руководитель по коммуникациям Идаского спасательного центра.