ОПРОС ⟩ Нужна ли очередная смена власти в Йыхви?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Владимир БАБКОВ: - Если хорошо справляются с работой, пусть остаются. Может, я не очень в курсе событий, но, насколько мне известно, и нынешняя команда неплохо работает. Зачем каждый год менять людей?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Константин КАРАСЕВ: - Власть в принципе меняться должна, это не повредит, новые люди приносят и новые идеи. Что касается Йыхви, странно, почему это происходит так часто. Если человек на руководящей должности не справился и сам хочет уйти - это одно дело. Другое, когда "в товарищах согласья нет". Всегда есть недочеты, но в общем, по-моему, в Йыхви сейчас нормально. Все равно хочется, чтобы стало еще лучше и мои будущие дети жили в лучшей обстановке.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Николай ШУТОВ: - Мне очень надоела эта чехарда с властью - хоть бы кто-нибудь год или два продержался... Той властью, которая сегодня правит, недоволен - мутят-крутят. Приятные изменения в городе есть и видны, но почему они грызутся - не понимаю! Надо постоянную власть, тогда всем понятнее и больше пользы будет.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Татьяна ШАБЛАУСКАС: - Не знаю. Власть менялась уже много раз, но по большому счету ничего здесь не меняется, ничего в городе не происходит, не вижу никакой перспективы от новой власти тоже.