ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Политическое трюкачество

Более простой ответ, конечно, звучал бы так: борьба идет за то, удастся ли Йыхви стать и остаться ориентированной на динамическое развитие волостью с честным и прозрачным управлением, какой мы ее видели более десяти лет назад, или ее подчинят стилю управления с признаками коррупции, цель которого - максимальное личное благополучие власть имущих.

В ходе этой борьбы мы видели некрасивые вещи - от необоснованных увольнений специалистов и уважаемых руководителей до подкупа голосов через должности и муниципальные тендеры.

Те силы, которые пришли к власти весной этого года и все время утверждали, что именно они хотят прозрачного и честного управления, когда никого не подкупают ни благами, ни должностями, теперь оказались в ситуации, когда из-за политической турбулентности они могут снова утратить власть. И можно понять, что в такой ситуации работают над тем, что обеспечить себе необходимое большинство голосов в волостном собрании. Но вопрос в так называемой красной черте.