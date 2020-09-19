ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Политическое трюкачество

Нынешнее Йыхвиское волостное собрание и власть в целом остаются неиссякаемым источником политических фронтовых сводок, так как стабильности в управлении здесь не видать уже много лет. И журналисты "Северного побережья" получают вопросы от коллег из других изданий, что это за место такое, что там проходят такие схватки за власть.
Более простой ответ, конечно, звучал бы так: борьба идет за то, удастся ли Йыхви стать и остаться ориентированной на динамическое развитие волостью с честным и прозрачным управлением, какой мы ее видели более десяти лет назад, или ее подчинят стилю управления с признаками коррупции, цель которого - максимальное личное благополучие власть имущих.
В ходе этой борьбы мы видели некрасивые вещи - от необоснованных увольнений специалистов и уважаемых руководителей до подкупа голосов через должности и муниципальные тендеры.
Те силы, которые пришли к власти весной этого года и все время утверждали, что именно они хотят прозрачного и честного управления, когда никого не подкупают ни благами, ни должностями, теперь оказались в ситуации, когда из-за политической турбулентности они могут снова утратить власть. И можно понять, что в такой ситуации работают над тем, что обеспечить себе необходимое большинство голосов в волостном собрании. Но вопрос в так называемой красной черте.
Мы знаем, что большая часть нынешней йыхвиской коалиции критически относится к бывшему председателю волостного собрания и экс-старейшине Эдуарду Эасту. Эта коалиция весной сняла его с должности председателя собрания. Но теперь, когда положение коалиции в собрании снова оказалось крайне шатким, Эасту хотят предложить работу в волости и реабилитировать его в Центристской партии. Что ни говори, но выглядит это, мягко говоря, беспринципно. Если нынешняя коалиция считает, что такова политика и для того, чтобы не пустить Осипенко во власть, все средства хороши, в таком случае меньшее, что она может сделать, - не говорить о честном управлении, в котором нет места политическому трюкачеству.