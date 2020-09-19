ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Ээви Паасмяэ

За выборами председателя Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии, проходившими в ДК Силламяэ, пришли следить и оказывать воздействие почти все элитные деятели партии. За спиной у Репинского были пытавшийся сохранить свою власть в партии Эдгар Сависаар и Яна Тоом, у Ээви Паасмяэ - стремившиеся к переменам в партии Кадри Симсон и Юри Ратас.

Победа Паасмяэ над Репинским в тот вечер в Силламяэ стала поворотным пунктом для всей Центристской партии, что позже привело к серьезным переменам и в управлении Эстонией.

В опубликованном на этой неделе в "СП" мнении Ээви Паасмяэ дает ясно понять Репинскому, что тот в Йыхви за последние годы сотворил много постыдного, с чем никак нельзя мириться, поскольку все это вредит репутации и Центристской партии, да и наносит ущерб самому уездному центру.