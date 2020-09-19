Сб, 19.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Козий бизнес Репинского замер

На этом участке недвижимости в Куремяэ Мартин Репинский еще несколько лет назад собирался построить ферму на 4000 коз и сыроварню, однако сейчас там по-прежнему лишь развалины старых хлевов.

ФОТО: Эрик Гамзеев / Põhjarannik

Козий бизнес члена Рийгикогу Мартина Репинского, на волне успеха которого он совершил политический взлет, замер: выручка фермы Конью на нуле, план строительства большой фермы в Куремяэ зашел в тупик.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Весной 2019 года, когда Репинский ушел с должности старейшины Йыхвиской волости в Рийгикогу, он говорил, что теперь у него будет больше времени на свой козий бизнес и он намерен приступить к строительству фермы на 4000 коз и сыроварни в Куремяэ, для чего PRIA еще в 2017 году назначил пособие в размере около полумиллиона евро. Вдобавок к этому Репинский искал соинвесторов и надеялся получить кредит от банков, так как общая стоимость проекта достигала четырех миллионов евро.

Ищет новую концепцию

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