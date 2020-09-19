В Ида-Вирумаа число пациентов с коронавирусом превысило сотню

За прошедшие сутки тест на коронавирус оказался положительным еще у 18 жителей Ида-Вирумаа. В 15 случаях заражение произошло в результате тесного контакта с ранее инфицированными людьми, в трех случаях обстоятельства заражения еще не ясны. В Ида-Вирумаа под наблюдением Департамента здоровья находятся 570 человек, из которых 116 заболели.

В Ида-Вирумаа семь активных очагов, крупнейший из них - очаг на шахте "Estonia" с 57 заболевшими. С очагом заражения коронавирусом, завезенным из Соединенного Королевства, связаны 16 случаев заболевания, с очагом на шахте "Ojamaa" - девять, с очагом заражения на рабочем месте в Силламяэ связаны 20 человек, с очагом в Таммикуской основной школе - 10 человек, в отделении патологии Ида-Вируской центральной больницы - шесть человек. В течение недели количество заразившихся в так называемом очаге знакомых, куда в основном входят жители Кохтла-Ярве и Йыхви, увеличилось до 28 человек.

По словам представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, в очаге знакомых имело место скрытое распространение, что означает, что вирус находился внутри в течение нескольких недель, прежде чем о нем стало известно. "Хорошо, что теперь его обнаружили", - сказала она.

С очагом заражения на рабочем месте в Силламяэ помимо жителей Силламяэ связаны жители Кохтла-Ярве и Нарвы.

В Ида-Вируской центральной больнице в пятницу было девять больных коронавирусом, в четверг к ним добавилось еще четверо больных, троих перевели в больницу более высокого уровня. "В центральной больнице Ида-Вирумаа больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, нет", - сказала Кингсепп.

В школах Кохтла-Ярве некоторые классы перешли на домашнее обучение из-за заражения учеников и учителей коронавирусом, крупнейший очаг сейчас находится в Таммикуской основной школе, где по состоянию на утро субботы заразились десять человек.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Нины Алексеевой, Таммикуская основная школа последовала указаниям Департамента здоровья и Министерства образования. Класс с заразившимися со среды находится на домашнем обучении. "Закрывать всю школу не имеет смысла", - сказала она.

По словам Алексеевой, один класс в Таммикуской основной школе перешел на домашнее обучение еще в начале сентября, поскольку заболели учитель и один ученик. В Ахтмеской основной школе, по ее словам, из-за заражения одного ученика на домашнем обучении находятся все девятые классы.

Департамент здоровья рекомендует отменить все собрания и мероприятия

По всей Эстонии за минувшие сутки выявлен 61 новый случай заражения, большинство из них - 38 - в Харьюмаа. В больницах в связи с коронавирусом находятся 20 человек, двое из которых нуждаются в искусственной вентиляции легких.

По оценке Департамента здоровья, следующие три недели имеют решающее значение в том, чтобы взять вирус под контроль. Департамент рекомендует отложить или отменить все семейные собрания, праздники и другие мероприятия.