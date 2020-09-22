ОДИН ВОПРОС ⟩ Соберется ли Йыхвиское волостное собрание, несмотря на коронавирусный риск?

- По состоянию на данный момент (в понедельник. - Ред. ) заседание состоится, но нужно посмотреть в текущем режиме, как будут развиваться события и насколько вырастет число заразившихся. Зал заседаний волостного собрания достаточно большой, чтобы рассредоточить депутатов, но видеть гостей на этом заседании мы бы не очень хотели. Хотя сейчас даже всевозможные мероприятия в семейном кругу рекомендуется отменить.

Но если ситуация изменится и добавится очень много новых случаев заражения, то мы, возможно, действительно перенесем заседание. По закону отменить заседание на самом деле уже невозможно, потому что оно уже созвано. Но эпидемию COVID закон тоже не предусматривал. Один из вариантов - провести заседание путем интернет-трансляции. Но думаю, что все станет конкретно известно за день до заседания.