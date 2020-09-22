ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Лучшее лекарство от коронавируса - ответственность и здравый смысл

В Ида-Вирумаа число заболевших значительно выросло по сравнению с другими регионами Эстонии, особенно серьезно положение в районе Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. В Нарве на сей раз ситуация заметно лучше.
Заражение в значительной степени схоже с лотереей, где большую роль играет совпадение различных случайностей. В известном смысле число выявленных зараженных людей можно воспринимать как результат хорошей работы Департамента здоровья, семейных врачей, которые потенциальных больных выявили и направили на тестирование. Хорошим было сотрудничество многих учреждений и предприятий в деле ограничения распространения заболевания.
В то же время ясно, что важнейшее значение в борьбе с вирусом имеют разумное поведение и осторожность каждого человека. Так, в период ограничений и введения требований следует сохранять здравый смысл, чтобы обычную нашу жизнь, и без того в этом году принесшую много тревог, еще более не парализовать. От ответственности людей зависит, как много новых ограничений встанет в повестку дня.
В общих руководствах и рекомендациях не содержится ничего особенного. И при легких проявлениях болезни стоит серьезно к этому относиться, и, как в прежние годы, советоваться с семейным врачом и воздерживаться от посещения публичных мест. Во внутренних помещениях при большом скоплении народа и при долгом совместном пребывании будет разумно держать расстояние, носить маску как в своих интересах, так и в интересах других людей, дезинфицировать руки. Следование этим принципам поможет уберечься от ситуации, при которой школы, учреждения и предприятия вынужденно закрываются на длительный срок.