ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Лучшее лекарство от коронавируса - ответственность и здравый смысл

Заражение в значительной степени схоже с лотереей, где большую роль играет совпадение различных случайностей. В известном смысле число выявленных зараженных людей можно воспринимать как результат хорошей работы Департамента здоровья, семейных врачей, которые потенциальных больных выявили и направили на тестирование. Хорошим было сотрудничество многих учреждений и предприятий в деле ограничения распространения заболевания.

В то же время ясно, что важнейшее значение в борьбе с вирусом имеют разумное поведение и осторожность каждого человека. Так, в период ограничений и введения требований следует сохранять здравый смысл, чтобы обычную нашу жизнь, и без того в этом году принесшую много тревог, еще более не парализовать. От ответственности людей зависит, как много новых ограничений встанет в повестку дня.