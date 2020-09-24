Чт, 24.09.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ОДИН ВОПРОС ⟩ Как облегчить поиск учителей для Ида-Вирумаа?

Яак Ааб.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Этот вопрос в Рийгикогу министру госуправления Яаку Аабу задал депутат Рихо Брейвель.

Министр госуправления Яак ААБ:

- Эта проблема известна, особенно в таких регионах, как Ида-Вирумаа, где несколько специфичная ситуация - там много русскоговорящих людей, и учителей найти нелегко, даже с помощью надбавки к зарплате это сложно сделать. Это проблема. Но мы вновь рассмотрим - и, надеюсь, очень серьезно - ситуацию в Ида-Вирумаа. Быть может, мы с помощью местных колледжей сможем улучшить подготовку учителей. Считаю, что, создав нормальные условия проживания в городах Ида-Вирумаа, нам будет легче найти рабочую силу.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back