ОДИН ВОПРОС ⟩ Как облегчить поиск учителей для Ида-Вирумаа?

- Эта проблема известна, особенно в таких регионах, как Ида-Вирумаа, где несколько специфичная ситуация - там много русскоговорящих людей, и учителей найти нелегко, даже с помощью надбавки к зарплате это сложно сделать. Это проблема. Но мы вновь рассмотрим - и, надеюсь, очень серьезно - ситуацию в Ида-Вирумаа. Быть может, мы с помощью местных колледжей сможем улучшить подготовку учителей. Считаю, что, создав нормальные условия проживания в городах Ида-Вирумаа, нам будет легче найти рабочую силу.