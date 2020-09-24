ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Что означает ответственное поведение?

К сожалению, дать однозначный ответ мы сейчас не можем. Со столичной точки зрения в Ида-Вирумаа с учетом уровня заражения слишком низкое число тестирований, и в этом вопросе смотрят на наших семейных врачей. Но давали ли семейным врачам до этого момента достаточно четкие инструкции относительно направления пациентов на тестирование, или медики были довольно автономны в своих решениях?

Призывы политиков и специалистов к тому, чтобы люди вели себя ответственно, мы слышим уже полгода. Но что именно это означает? Оставлять ли ребенка дома даже с легким насморком? Что в таком случае следует делать остальным членам семьи? Должно ли малейшее неприятное ощущение в горле быть причиной, чтобы связаться с семейным врачом, самоизолироваться вместе с близкими и ждать результата теста на коронавирус, если его сделают? Какова польза от ношения маски в закрытом помещении, если мы видим в магазинах и учреждениях обслуживания, как у работников маски бессмысленно болтаются на подбородке? В конечном счете, представление об ответственном поведении у людей разное, поэтому хотелось бы узнать, что это означает с точки зрения специалистов, и получить конкретные указания и правила.