ОПРОС ⟩ В связи с ростом заболеваемости в Ида-Вирумаа надо ли усилить требования профилактики?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Хели КАЛЛЕ: - Думаю, что надо. Всегда лучше перестраховаться, чем что-то упустить и заболеть. Я работаю в школе, и мы соблюдаем дистанцию, но в маске неудобно, визир лучше. Носить маски на улице, наверное, это все-таки перебор, но в многолюдных местах нужно этого требовать, особенно там, где собирается много людей, которые проводят вместе сравнительно много времени.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Елизавета КОНОВАЛОВА: - Думаю нужно усилить и требовать выполнения, чтобы не было распространения. Народ не понимает серьезности проблемы. Что о других говорить, я сама такая - руки мою, а маску не надеваю, хотя часто езжу в автобусе. По-моему, маска и не спасет - многие из интернета сшитые маски покупают, а какой от них толк? Правильно, что запрещают проводить массовые мероприятия - биржа труда проводит консультации дистанционно, в банках принимают по записи.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Урве КАНГУР: - У меня двойственное чувство. Никого из окружающих болезнь, к счастью, не затронула, может быть, поэтому немножко нет ощущения серьезности ситуации. Но в моей сумке маска есть, если надо - надену. Что следует усилить? Требование оставаться дома, если появились признаки простуды - насморк, кашель...

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Людмила БЕЛЯКОВА: - Не знаю, вроде все хорошо - люди и так соблюдают дистанцию. У нас открыто много публичных мест, возможно, следует ограничить их время работы и количество посетителей. Главное, чтобы контроль за исполнением требований больше был, самоответственность людей все-таки страдает: если водители в автобусах в масках, то пассажиры - редко. Следует также усилить наглядную агитацию - заставит всех чаще задумываться.