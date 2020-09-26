Когда порой некоторые местные политики наперебой хвалятся, что именно благодаря им в Йыхви появился какой-нибудь новый объект, Рейн Луузе усмехается про себя. Будучи волостным советником по развитию, он как никто другой знает, сколь долгой и терпеливой предварительной работы потребовало их появление - от идеи до воплощения. На церемониях перерезания ленточек он, как правило, тихо стоит в заднем ряду, и тем не менее в течение последних 15 лет именно он играет одну из наиболее весомых ролей в изменении Йыхви к лучшему.