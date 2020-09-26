Сб, 26.09.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Грузовик наехал на велосипедиста
23-24 сентября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

24 сентября в 10.30 на 152-м километре шоссе Таллинн - Нарва (Тойлаская волость) грузовик DAF с прицепом, которым управлял 37-летний мужчина, при объезде наехал на двигавшегося в том же направлении велосипедиста, мужчину 55 лет. Велосипедист доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

Водитель мопеда пострадал в аварии 

23 сентября в 11.48 на улице Раху в Нарве автомобиль "Renault Trafic", которым управляла 51-летняя женщина, совершая правый поворот, наехала на двигавшийся в том же направлении мопед "Riga 13", которым управлял 52-летний мужчина. Водитель мопеда доставлен в Нарвскую больницу. 

В Кивиыли женщина ударила ножом женщину 

24 сентября в полицию поступил вызов в квартиру дома на улице Соо в Кивиыли, где 36-летняя женщина ударила ножом 63-летнюю женщину. Напавшая задержана полицией в качестве подозреваемой. 

Пьяная дочь напала на пожилую мать 

24 сентября в полицию сообщили, что в квартире дома на улице Даумана в Нарве пьяная дочь избила свою 72-летнюю мать. Полиция задержала дочь в качестве подозреваемой.

На хуторе похищена крупная сумма денег 

24 сентября в полицию сообщили, что в период с 21 по 23 сентября на одном из хуторов в городе Нарва-Йыэсуу было похищено около 13000 евро наличных денег. Для выяснения обстоятельств полицией заведено уголовное дело. 

Угнан прицеп 

23 сентября в полицию сообщили, что в период с 18 по 19 сентября с улицы в деревне Козе Йыхвиской волости был угнан прицеп "Tiki Treiler". Кражей нанесен ущерб на сумму 752 евро. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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