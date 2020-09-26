СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Грузовик наехал на велосипедиста

Водитель мопеда пострадал в аварии

23 сентября в 11.48 на улице Раху в Нарве автомобиль "Renault Trafic", которым управляла 51-летняя женщина, совершая правый поворот, наехала на двигавшийся в том же направлении мопед "Riga 13", которым управлял 52-летний мужчина. Водитель мопеда доставлен в Нарвскую больницу.

В Кивиыли женщина ударила ножом женщину

24 сентября в полицию поступил вызов в квартиру дома на улице Соо в Кивиыли, где 36-летняя женщина ударила ножом 63-летнюю женщину. Напавшая задержана полицией в качестве подозреваемой.

Пьяная дочь напала на пожилую мать

24 сентября в полицию сообщили, что в квартире дома на улице Даумана в Нарве пьяная дочь избила свою 72-летнюю мать. Полиция задержала дочь в качестве подозреваемой.

На хуторе похищена крупная сумма денег

24 сентября в полицию сообщили, что в период с 21 по 23 сентября на одном из хуторов в городе Нарва-Йыэсуу было похищено около 13000 евро наличных денег. Для выяснения обстоятельств полицией заведено уголовное дело.

Угнан прицеп

23 сентября в полицию сообщили, что в период с 18 по 19 сентября с улицы в деревне Козе Йыхвиской волости был угнан прицеп "Tiki Treiler". Кражей нанесен ущерб на сумму 752 евро.

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