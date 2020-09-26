СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Грузовик наехал на велосипедиста
24 сентября в 10.30 на 152-м километре шоссе Таллинн - Нарва (Тойлаская волость) грузовик DAF с прицепом, которым управлял 37-летний мужчина, при объезде наехал на двигавшегося в том же направлении велосипедиста, мужчину 55 лет. Велосипедист доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.
Водитель мопеда пострадал в аварии
23 сентября в 11.48 на улице Раху в Нарве автомобиль "Renault Trafic", которым управляла 51-летняя женщина, совершая правый поворот, наехала на двигавшийся в том же направлении мопед "Riga 13", которым управлял 52-летний мужчина. Водитель мопеда доставлен в Нарвскую больницу.
В Кивиыли женщина ударила ножом женщину
24 сентября в полицию поступил вызов в квартиру дома на улице Соо в Кивиыли, где 36-летняя женщина ударила ножом 63-летнюю женщину. Напавшая задержана полицией в качестве подозреваемой.
Пьяная дочь напала на пожилую мать
24 сентября в полицию сообщили, что в квартире дома на улице Даумана в Нарве пьяная дочь избила свою 72-летнюю мать. Полиция задержала дочь в качестве подозреваемой.
На хуторе похищена крупная сумма денег
24 сентября в полицию сообщили, что в период с 21 по 23 сентября на одном из хуторов в городе Нарва-Йыэсуу было похищено около 13000 евро наличных денег. Для выяснения обстоятельств полицией заведено уголовное дело.
Угнан прицеп
23 сентября в полицию сообщили, что в период с 18 по 19 сентября с улицы в деревне Козе Йыхвиской волости был угнан прицеп "Tiki Treiler". Кражей нанесен ущерб на сумму 752 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.