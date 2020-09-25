Алутагузе приглашает семьи на день здоровья

Мероприятия пройдут в окрестностях стадиона Ийзаку с 10.00 до 15.00.

- В течение всего дня, согласно графику, у желающих будет возможность принять участие в нескольких показательных тренировках - лыжного клуба Алутагузе, клубов арбалетчиков и диск-гольфа, заняться гимнастикой для пожилых и йогой для детей, попробовать свои силы в атлетических видах спорта и балетных танцах, - такой перечень мероприятий огласила Грете Хабакукк, координатор культурной деятельности Алутагузеского центра по интересам.

Семьи буду состязаться в Ийзаку на трассе фотоориентирования. В программу входит и 8-й Ийзакуский народный забег: в 11.40 стартуют малыши, в середине дня откроется основной старт.

В Ийзакуском краеведческом музее будет работать оздоровительное кафе, где можно приобрести свежую местную пищу, кофе и пирожные. В 10.35 в учебном кабинете природоведения расскажут о том, что и когда можно собирать в природе.