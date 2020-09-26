ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Внутренняя борьба маргинализирует уездный центр

Пожалуй, ситуация сложнее, чем просто борьба светлых и темных сил, поскольку красок и тонов в ней больше. Но в общих чертах понимание таково, что бизнесмен-коммунальщик Осипенко через своих сторонников в волостном собрании ведет дела исходя из своих коммерческих интересов, покупая верность своих вассалов рабочими местами, оплаченными публичными деньгами, и прочими благами.

Сила, возглавляемая Ниной Негласон, до сих пор пыталась создать впечатление, что они дистанцируются от этой практики. Однако и за то недолгое время, что они пробыли у власти, появилось основание обвинять их в благоволении своим. В сегодняшнем номере "Северного побережья" можно прочесть, как создали рабочее место, на которое как будто неожиданно поставили переметнувшуюся весной на сторону Негласон Велли Набер. Негласон и сама признает, что это выглядит нехорошо. Но зачем же тогда давать оппонентам такой козырь и пачкаться в той же грязи, в которой те уже давно измазались?

Перед голосованием по вотумам недоверия коалиция попыталась заручиться поддержкой бывшего председателя волостного собрания Эдуарда Эаста, предложив ему даже место в волостной управе. Человеку, которому несколько месяцев назад выразили недоверие и работу которого на посту волостного старейшины ранее критиковали.

Такими действиями лагерь Негласон размывает очерченные им границы дозволенного и приводит в замешательство тех избирателей, которые не хотят, чтобы в Йыхви проводилась подобная политика кумовства.