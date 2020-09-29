Анвар Самост: Открытость - лучшая защита от лжи

Действительно, годами освещавшие лыжный спорт Эстонии журналисты и в последние десять лет все больше прикасавшиеся к стыдливой стороне использования допинга, в понедельник на прошлой неделе, ознакомившись с делом Алавера, которое стало достоянием общественности после долгих споров, ничего, по сути, неожиданного там не обнаружили. Обо всем этом на основании косвенных фактов можно было догадываться, или, скорее, даже быть уверенным.

Но и они были удивлены. Прежде всего тем, насколько цинично буднично велся этот великий обман.

Я не буду здесь вновь цитировать переписку Алавера с немецким допинг-врачом, его послания спортсменам, которых он тренировал, или его записи в дневнике, поскольку сотни тысяч людей в Эстонии все это уже прочли. Но, если коротко, во всех этих источниках проступает ощущение безграничной безнаказанности. Даже после скандала с провалом в Зефельде Алавер продолжал вносить в дневник записи о своих деяниях и размышлял над тем, как это скрыть от общественности.

Как могло возникнуть и сохраняться такое мощное ощущение безнаказанности?

Во-первых, конечно же, корни допинговой практики берут свое начало в далеком советском оккупационном периоде. Такая долгая история позволяет находить оправдание и обоснование всякому мошенничеству и/или нечестности.

Во-вторых, сильной поддержкой выступил случай с Андрусом Веэрпалу, когда мощное отрицание, оспаривание результатов проб, технически сильная защита выдали в конечном итоге "чистый лист". Алавер и его сообщники верили в то, что в случае необходимости это все можно повторить.

Но, в-третьих, что самое важное и предпосылка предшествующего, - Алавер должен был быть убежден, что защита могущественных друзей, как в спортивных кругах Эстонии, так и среди политиков и журналистов, ему обеспечена.

Теперь друзья, конечно же, пропали. Они ничего не говорят, по крайней мере публично, и это тоже не сюрприз. Все это можно было видеть, например, в Финляндии в 2001 году после допингового скандала на лыжном первенстве в Лахти.

Открыв дело Алавера для общественности, мы обрели сильный аргумент, который показывает, как много пользы от открытого судопроизводства и мощной и независимой журналистики. Эти два фактора вместе взятые будут хранителями чистоты Эстонии, хочется надеяться, и в будущем.

К сожалению, должен отметить, что сам я был немало удивлен тому, что должно быть само собой разумеющимся в свободном обществе. Я удивлен, что дело Алавера частично все же увидело свет.

В последние годы развитие судебной практики в Эстонии создает впечатление, что публичное судопроизводство, основанное на параграфе 24 Конституции ("Судебные заседания являются открытыми. В случаях и в порядке, установленных законом, суд может объявить свое заседание или его часть закрытым в целях соблюдения государственной или коммерческой тайны, защиты нравственности или семейной и частной жизни людей, либо если этого требуют интересы несовершеннолетнего, потерпевшего или правосудия. Решение или приговор суда объявляются публично, за исключением случаев, когда интересы несовершеннолетнего, одного из супругов или потерпевшего требуют иного"), подвергается все более узкому толкованию.

Самым ярким таким примером, наряду с утаиванием дела Алавера, может также служить запрет публикации в СМИ обсуждения дела о коррупции в Таллиннском порту, рассмотренное также в Харьюском уездном суде.

К счастью, относительно дела Алавера суды высшей инстанции и административный суд с судьей Харьюского уездного суда имели разное мнение. Часть заслуги в том и в активных протестах некоторых главных редакторов, сети телерадиовещания, солидной работе юристов "Ekspress Media", но следует отметить и судей, особенно председателя Госсуда Виллу Кыве.

Открыв дело Алавера для общественности, мы обрели сильный аргумент, который показывает, как много пользы от открытого судопроизводства и мощной и независимой журналистики. Эти два фактора вместе взятые будут хранителями чистоты Эстонии, хочется надеяться, и в будущем.

Следующим шагом нужно добиться упразднения или изменения поправки в Уголовном кодексе (параграф 12, абзац 41), вступившей в силу в конце 2018 года, которая позволяет обязать находящихся в зале судебного заседания, которое не было объявлено закрытым, держать в тайне услышанное и увиденное. Для начала подобное решение по делу Таллиннского порта было обжаловано в Госсуде.