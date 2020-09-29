ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет дальше с внесенными предложениями?

На прошлой неделе эксперты Министерства финансов представили комиссии по управлению процессом справедливого перехода в Ида-Вирумаа поступившие предложения.
Министр государственного управления ЯАК ААБ:
- Новые перспективные направления деятельности, такие как возобновляемая энергия и цифровизация промышленности, могут сделать Ида-Вирумаа привлекательнее в том числе для молодежи и помочь остановить сокращение численности населения и его отток. Для жизни в регионе людям все-таки нужны работа, хорошая жилплощадь и качественные услуги. Количество предложений и идей по этой теме примечательно. Например, в части жилья обсуждаются возможности реконструкции многоквартирных домов, строительство новых зданий с нулевым потреблением энергии, автоматизация управления системой центрального отопления, строительство арендных домов для молодых специалистов и многое другое.
Далее следует определить приоритетность, влияние на регион, готовность к реализации и стоимость предложенных мер. А также то, из каких источников возможно финансировать меры разного характера. Для этого идеи проанализируют с министерствами и партнерскими организациями, результаты анализа станут известны в октябре.