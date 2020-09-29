ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет дальше с внесенными предложениями?

- Новые перспективные направления деятельности, такие как возобновляемая энергия и цифровизация промышленности, могут сделать Ида-Вирумаа привлекательнее в том числе для молодежи и помочь остановить сокращение численности населения и его отток. Для жизни в регионе людям все-таки нужны работа, хорошая жилплощадь и качественные услуги. Количество предложений и идей по этой теме примечательно. Например, в части жилья обсуждаются возможности реконструкции многоквартирных домов, строительство новых зданий с нулевым потреблением энергии, автоматизация управления системой центрального отопления, строительство арендных домов для молодых специалистов и многое другое.