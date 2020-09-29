Вт, 29.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет дальше с внесенными предложениями?

Яак Ааб.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На прошлой неделе эксперты Министерства финансов представили комиссии по управлению процессом справедливого перехода в Ида-Вирумаа поступившие предложения.

Министр государственного управления ЯАК ААБ:

- Новые перспективные направления деятельности, такие как возобновляемая энергия и цифровизация промышленности, могут сделать Ида-Вирумаа привлекательнее в том числе для молодежи и помочь остановить сокращение численности населения и его отток. Для жизни в регионе людям все-таки нужны работа, хорошая жилплощадь и качественные услуги. Количество предложений и идей по этой теме примечательно. Например, в части жилья обсуждаются возможности реконструкции многоквартирных домов, строительство новых зданий с нулевым потреблением энергии, автоматизация управления системой центрального отопления, строительство арендных домов для молодых специалистов и многое другое.

Далее следует определить приоритетность, влияние на регион, готовность к реализации и стоимость предложенных мер. А также то, из каких источников возможно финансировать меры разного характера. Для этого идеи проанализируют с министерствами и партнерскими организациями, результаты анализа станут известны в октябре.

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