ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Возвращение Репинского

Очередной переворот в Йыхви, имевший место на прошлой неделе, подготовили два человека. Николай Осипенко и Мартин Репинский оба решили, что им это нужно с учетом предстоящих через год выборов. Репинскому в предшествующий выборам период необходимо вновь показать себя в Йыхви, и поэтому он уже подумал для себя о должности председателя волостного собрания. Он, вероятно, считает, что за полтора года избиратель успел позабыть те проделки, которые Осипенко и он сам в период своего пребывания на посту волостного старейшины здесь готовили.
Конечно, у Репинского по сей день в Йыхви есть сторонники, но их явно не столь много, как это было на предыдущих выборах. Он сумел создать переполох в среде местных центристов. И хотя Репинский сказал "СП", что многие центристы его поддерживают, но даже руководитель Ида-Вируского регионального отделения его открыто критикует.
Отсюда любопытно, как Центристская партия в Йыхви будет готовиться к выборам в обстановке, когда у руководителя Йыхвиского отделения Репинского в среде однопартийцев такая спорная поддержка.
В нынешней ситуации интересно и то, как удалось Репинскому и Осипенко затянуть в свою лодку и бизнесмена Аллана Мянда, который постоянно твердит, что у него в Йыхви нет никаких бизнес-интересов. Вряд ли выступление на выборах в такой компании будет понятно его избирателям, которым он всю дорогу объяснял, как он борется, чтобы Осипенко не превратил Йыхви в Кохтла-Ярве.