ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Возвращение Репинского

Очередной переворот в Йыхви, имевший место на прошлой неделе, подготовили два человека. Николай Осипенко и Мартин Репинский оба решили, что им это нужно с учетом предстоящих через год выборов. Репинскому в предшествующий выборам период необходимо вновь показать себя в Йыхви, и поэтому он уже подумал для себя о должности председателя волостного собрания. Он, вероятно, считает, что за полтора года избиратель успел позабыть те проделки, которые Осипенко и он сам в период своего пребывания на посту волостного старейшины здесь готовили.