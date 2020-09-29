За сутки в Ида-Вирумаа добавилось девять инфицированных

Три новых случая связаны с инфицированием в семье, в двух случаях - через инфицированных знакомых, в двух случаях - на работе. Обстоятельства остальных случаев выясняются, сообщает Департамент здоровья.

В Ида-Вирумаа под наблюдением Департамента здоровья находятся 982 человека, из них 190 заболевших. Заболеваемость на 100 000 жителей за последние 14 дней в уезде составляет 135, что является самым высоким показателем в Эстонии.

Всего в Ида-Вирумаа восемь активных очагов. С очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны семь случаев заражения, с первым очагом заражения на рабочем месте в Силламяэ - 13 и со вторым очагом заражения на рабочем месте в Силламяэ - девять. 30 человек связаны с так называемым очагом друзей, 11 - с очагом Таммикуской основной школы Кохтла-Ярве, шесть - с очагом Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве, пять - с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве. С другим очагом в кругу семьи и знакомых Ида-Вирумаа в настоящее время связаны семь человек.

Коронавирус был обнаружен у сотрудников Ида-Вируской центральной и Нарвской больниц, а также у одного сотрудника и четырех жильцов Йыхвиского попечительского центра.

Новая вспышка коронавируса набрала обороты в Ида-Вирумаа с 12 сентября. За прошедшую неделю коронавирус был обнаружен у 79 жителей Ида-Вирумаа. На 60 число инфицированных увеличилось с пятницы по врскресеньй на позапрошлой неделе.

Глава Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус сказала в понедельник "Северному побережью", что, хотя на этой неделе из-за большого количества тесных контактов определенно будут новые случаи заражения, но есть надежда, что рост числа инфицированных замедлится.

Марье Муузикус надеется, что число заболевших в уезде в ближайшее время начнет снижаться, поскольку многие из тех, кто заболел на позапрошлой неделе, на этой неделе должны выздороветь. "Одно время положение было таково, что за сутки выздоравливал один человек, а заболевали тринадцать. Теперь это соотношение должно начать меняться".

Департамент здоровья отмечает, что ситуация в Эстонии в целом становится серьезнее. "COVID-19 достигает жизненно важных служб и групп риска, таких как больницы и дома престарелых. Учитывая растущее распространение вируса в мире и в Европе, необходимо отменить зарубежные поездки и провести школьные каникулы в Эстонии", - отмечает департамент.

В переполненных помещениях и общественном транспорте Департамент здоровья рекомендует носить маску, поскольку в салоне многолюдно и невозможно сохранить расстояние в два метра между людьми. Если рот и нос защищены маской, то это предотвратит распространение микробов. "Надевайте защитную маску согласно инструкции, медицинскую маску необходимо носить цветной стороной наружу. Маска не заменяет другие защитные средства, такие как мытье рук или прикрытие рта и носа одноразовой салфеткой или рукавом при чихании и кашле. Особенно важно обезопасить себя при близком контакте с инфицированным", - говорится в рекомендации ведомства.