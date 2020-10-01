МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.10-07.10

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 1 по 7 октября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 1 октября
* В Нарвской музыкальной школе (Нарва, ул. 26 Июля, 9) в 17.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - Международный день музыки: концерт учеников Нарвской музыкальной школы.
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 18.00 - Международный день музыки: Эстонский национальный мужской хор, дирижер Микк Юлеоя. Информация: www.muusikapaev.ee. Бесплатные билеты можно получить в "Piletilevi".
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - праздничный концерт городского оркестра ко Дню пожилых людей. Вход свободный. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2171.
Суббота, 3 октября
* В Нарвской центральной библиотеке в 15.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - вечер-концерт к 125-летию великого поэта: "Наш Сергей Есенин".
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - премьера одноактного спектакля "Хочу купить Вашего мужа" (16+) по мотивам пьесы М. Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Билет - 5 евро. Количество мест ограничено. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 5668 4792.
Воскресенье, 4 октября
* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Приключения маленькой обезьянки", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
Среда, 7 октября
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи "TeeLine" Эви Каур (Вильянди). Выставка открыта до 2 ноября.
Четверг, 8 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 - "Vahtramäe Emil", спектакль видьяндиского детско-юношеского театра "Reky". Билет - 10 евро.
СПОРТ
Четверг, 1 октября
* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "FCI Tallinn".
* В Ийзаку в 19.30 - VII Ида-Вирумааское ночное спортивное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 2 октября
* В бассейне "Калев" в Силламяэ в 15.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день 1-й.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Järve" (Кохтла-Ярве).
* В Кивиылиском приключенческом центре в 17.30 - осенний забег Пюссиского серийного бега.
Суббота, 3 октября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into".
* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - этап Кубка Тойла по настольному теннису.
* От Пюссиского центра культуры в 10.15 стартует XXI Пюссиский велопоход для всей семьи.
* В бассейне "Калев" в Силламяэ в 12.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день 2-й.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Nõmme United".
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Legion II" (Таллинн).
Воскресенье, 4 октября
* В Тудулинна в 10.00 - II забег от гидроэлектростанции. Информация: www.alutagusesport.ee.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - дружеская встреча по петанку: "Kohtla-Järve SHK" - "Viru SK".
* В Мяэтагузеской купальне с 11.00 до 20.00 - Мяэтагузеское серийное соревнование по плаванию, этап виртуальной 100-метровки; последний день. Информация: www.alutagusesport.ee.
* На футбольной площадке у Кохтла-Ныммеской основной школы в 15.00 - народная лига по футболу, четвертьфинал уровня А: "Kohtla-Nõmme" - ФК "Kohvile" (Тарту).
* На стадионе "Фама" в Нарве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Maardu linnameeskond II".
Среда, 7 октября
* На Ахтмеской площадке с искусственным газоном в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "Welco II" (Тарту).
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - вторая лига чемпионата Эстонии по баскетболу: "Alutaguse" - БК "Viimsi".
РАЗНОЕ
Суббота, 3 октября
* У Михайловской церкви в Йыхви с 10.00 до 15.00 - XI Михайловская ярмарка. В продаже хуторские и натуральные продукты, рукоделие, саженцы. Перед церковью в 10.00 - концерт Йыхвиского биг-бенда в честь открытия ярмарки. В церкви в 12.00 - полчаса органной музыки, музицирует Светлана Кекишева; в 14.00 - концерт ансамбля "Väntorel" (билет - 3 евро). На променаде у центральной площади в палатке Йыхвиской центральной библиотеки с 10.00 до 13.00 - продажа книг на эстонском и на русском языках издательства "Argo", в том числе детской литературы; в 11.00 - "Avangardistlikud luulerännakud. Punkt ja koma", выступают Юрген Роосте и Тийа Линнард, музыкальное сопровождение от DJ Рагнара; в 11.30 - час автографа: презентация романа Михаила Стальнухина "Поводырь"; в 13.00 - торжественное вручение Урмасу Вади Вирумааской литературной премии, выступает танцевальная группа "Lausa Lust", лауреата интервьюирует Юрген Роосте; с 10.00 до 15.00 открыта ярмарочная палатка Йыхвиской центральной библиотеки с бесплатными книгами.
* На променаде в Йыхвиском парке в 11.00 - "Kuldkoer show". Вход свободный.
Среда, 7 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская: украшение предметов в технике mixed media. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.