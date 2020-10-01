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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.10-07.10

В субботу на Михайловской ярмарке в Йыхви состоится презентация романа Михаила Стальнухина "Поводырь".

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 1 по 7 октября.

КУЛЬТУРА

Четверг, 1 октября

* В Нарвской музыкальной школе (Нарва, ул. 26 Июля, 9) в 17.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - Международный день музыки: концерт учеников Нарвской музыкальной школы.

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 18.00 - Международный день музыки: Эстонский национальный мужской хор, дирижер Микк Юлеоя. Информация: www.muusikapaev.ee. Бесплатные билеты можно получить в "Piletilevi".

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - праздничный концерт городского оркестра ко Дню пожилых людей. Вход свободный. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2171.

Суббота, 3 октября

* В Нарвской центральной библиотеке в 15.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - вечер-концерт к 125-летию великого поэта: "Наш Сергей Есенин". 

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - премьера одноактного спектакля "Хочу купить Вашего мужа" (16+) по мотивам пьесы М. Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Билет - 5 евро. Количество мест ограничено. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 5668 4792.

Воскресенье, 4 октября

* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Приключения маленькой обезьянки", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро. 

Среда, 7 октября

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи "TeeLine" Эви Каур (Вильянди). Выставка открыта до 2 ноября.

Четверг, 8 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 - "Vahtramäe Emil", спектакль видьяндиского детско-юношеского театра "Reky". Билет - 10 евро. 

СПОРТ

Четверг, 1 октября

* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "FCI Tallinn". 

* В Ийзаку в 19.30 - VII Ида-Вирумааское ночное спортивное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 2 октября

* В бассейне "Калев" в Силламяэ в 15.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день 1-й.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Järve" (Кохтла-Ярве).

* В Кивиылиском приключенческом центре в 17.30 - осенний забег Пюссиского серийного бега. 

Суббота, 3 октября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into". 

* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - этап Кубка Тойла по настольному теннису. 

* От Пюссиского центра культуры в 10.15 стартует XXI Пюссиский велопоход для всей семьи. 

* В бассейне "Калев" в Силламяэ в 12.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день 2-й.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Nõmme United". 

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Legion II" (Таллинн). 

Воскресенье, 4 октября

* В Тудулинна в 10.00 - II забег от гидроэлектростанции. Информация: www.alutagusesport.ee.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - дружеская встреча по петанку: "Kohtla-Järve SHK" - "Viru SK". 

* В Мяэтагузеской купальне с 11.00 до 20.00 - Мяэтагузеское серийное соревнование по плаванию, этап виртуальной 100-метровки; последний день. Информация: www.alutagusesport.ee.

* На футбольной площадке у Кохтла-Ныммеской основной школы в 15.00 - народная лига по футболу, четвертьфинал уровня А: "Kohtla-Nõmme" - ФК "Kohvile" (Тарту). 

* На стадионе "Фама" в Нарве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Maardu linnameeskond II". 

Среда, 7 октября

* На Ахтмеской площадке с искусственным газоном в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "Welco II" (Тарту). 

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - вторая лига чемпионата Эстонии по баскетболу: "Alutaguse" - БК "Viimsi".

РАЗНОЕ

Суббота, 3 октября

* У Михайловской церкви в Йыхви с 10.00 до 15.00 - XI Михайловская ярмарка. В продаже хуторские и натуральные продукты, рукоделие, саженцы. Перед церковью в 10.00 - концерт Йыхвиского биг-бенда в честь открытия ярмарки. В церкви в 12.00 - полчаса органной музыки, музицирует Светлана Кекишева; в 14.00 - концерт ансамбля "Väntorel" (билет - 3 евро). На променаде у центральной площади в палатке Йыхвиской центральной библиотеки с 10.00 до 13.00 - продажа книг на эстонском и на русском языках издательства "Argo", в том числе детской литературы; в 11.00 - "Avangardistlikud luulerännakud. Punkt ja koma", выступают Юрген Роосте и Тийа Линнард, музыкальное сопровождение от DJ Рагнара; в 11.30 - час автографа: презентация романа Михаила Стальнухина "Поводырь"; в 13.00 - торжественное вручение Урмасу Вади Вирумааской литературной премии, выступает танцевальная группа "Lausa Lust", лауреата интервьюирует Юрген Роосте; с 10.00 до 15.00 открыта ярмарочная палатка Йыхвиской центральной библиотеки с бесплатными книгами. 

* На променаде в Йыхвиском парке в 11.00 - "Kuldkoer show". Вход свободный. 

Среда, 7 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская: украшение предметов в технике mixed media. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма. 

Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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