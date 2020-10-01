Чт, 1.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Отходы - в доходы

В 2009 году АО "Ecometal" запустило новую производственную линию, благодаря которой список продукции, выпускаемой предприятием, пополнился еще одним видом - сульфатом натрия, сырьем для которого служат ранее использованные остатки кислотно-свинцовых аккумуляторов.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа, как промышленном регионе, одной из главных проблем был вопрос, что предпринять с отходами производства, которые загрязняют природу и все большей финансовой нагрузкой ложатся на предприятия.

К главным проблемам относились полукокс, получаемый при производстве масел, зола и СО2 электростанций, отвалы породы от сланцедобычи.

Если последнее используется, например, в строительстве как наполнительный материал, то с первыми двумя дела сложнее. Отходам производства масел в течение многих лет пытались найти хорошее применение - генераторный газ годится для отопления, а вот полукокс до сих пор складируется в окружающей среде.

И с использованием СО2 уже разрабатываются планы в контексте создания агропарков. 

Годами пытались придумать, что делать с золой с электростанций. Еще с советского времени знаем, как золу в качестве материала использовали в строительстве, главным образом для производства зольных блоков. Теперь это в прошлом. Редакция "СП" неоднократно писала о планах фирмы "Ragn-Sells" обратить на пользу этот материал, и по сей день мы рассматриваем эту тему. 

Обработка и "облагораживание" промышленных отходов будет, очевидно, в Ида-Вирумаа одной из тех отраслей производства, которая компенсирует сокращение сланцевой промышленности. И это не только в свете сланцевых отходов. В Силламяэ, к примеру, уже несколько лет действует "Ecometal", предприятие по переработке старых аккумуляторов, где используются практически все отходы, и это предприятие преуспевает. И здешние производители масел провели исследования по переработке использованных автопокрышек.

Термин "экономика замкнутого цикла" все чаще на слуху, и, к счастью, в Ида-Вирумаа в этой сфере уже некоторое время ведется активная деятельность. 

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