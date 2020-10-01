ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Отходы - в доходы

К главным проблемам относились полукокс, получаемый при производстве масел, зола и СО2 электростанций, отвалы породы от сланцедобычи.

Если последнее используется, например, в строительстве как наполнительный материал, то с первыми двумя дела сложнее. Отходам производства масел в течение многих лет пытались найти хорошее применение - генераторный газ годится для отопления, а вот полукокс до сих пор складируется в окружающей среде.

И с использованием СО2 уже разрабатываются планы в контексте создания агропарков.

Годами пытались придумать, что делать с золой с электростанций. Еще с советского времени знаем, как золу в качестве материала использовали в строительстве, главным образом для производства зольных блоков. Теперь это в прошлом. Редакция "СП" неоднократно писала о планах фирмы "Ragn-Sells" обратить на пользу этот материал, и по сей день мы рассматриваем эту тему.

Обработка и "облагораживание" промышленных отходов будет, очевидно, в Ида-Вирумаа одной из тех отраслей производства, которая компенсирует сокращение сланцевой промышленности. И это не только в свете сланцевых отходов. В Силламяэ, к примеру, уже несколько лет действует "Ecometal", предприятие по переработке старых аккумуляторов, где используются практически все отходы, и это предприятие преуспевает. И здешние производители масел провели исследования по переработке использованных автопокрышек.