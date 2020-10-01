СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Бросил в человека камнем

Подросток украл в магазине алкоголь

29 сентября полиция завела уголовное дело относительно случая, когда 28 сентября 16-летний подросток в магазине на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве похитил алкогольные напитки, чем нанес магазину ущерб на сумму около 410 евро. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого.