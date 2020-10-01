Чт, 1.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Бросил в человека камнем
28-29 сентября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

28 сентября у дома на улице Рохелине в Силламяэ 38-летний мужчина бросил камень, который попал в человека. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. 

Подросток украл в магазине алкоголь

29 сентября полиция завела уголовное дело относительно случая, когда 28 сентября 16-летний подросток в магазине на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве похитил алкогольные напитки, чем нанес магазину ущерб на сумму около 410 евро. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого. 

Из магазина похищена дорогая игрушка 

28 сентября в полицию сообщили, что из магазина на улице Кангеласте в Нарве неизвестный похитил игровую консоль стоимостью 249 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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