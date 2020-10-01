СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Бросил в человека камнем
28 сентября у дома на улице Рохелине в Силламяэ 38-летний мужчина бросил камень, который попал в человека. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Подросток украл в магазине алкоголь
29 сентября полиция завела уголовное дело относительно случая, когда 28 сентября 16-летний подросток в магазине на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве похитил алкогольные напитки, чем нанес магазину ущерб на сумму около 410 евро. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого.
Из магазина похищена дорогая игрушка
28 сентября в полицию сообщили, что из магазина на улице Кангеласте в Нарве неизвестный похитил игровую консоль стоимостью 249 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.