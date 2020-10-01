Каскадный фонтан и памятник "Слава труду" привели в порядок

На обновление каждого из сооружений Кохтла-Ярвеское горуправление выделило свыше 20 тысяч евро. Работы начались весной и завершились в конце сентября. Бетонных шахтеров тщательно помыли - скульптура находится в хорошем состоянии, а ее основание и ступеньки потребовалось восстанавливать. Работы выполнила местная фирма "Alsifor".

Каскадным фонтаном занималась эстонская фирма "ProSystem". По словам вице-мэра Дениса Вершинина, внутренние системы сооружения были в порядке, за десятилетие разрушилось основание чаши и особенно сильно отделка из искусственного камня, на это повлияли не только капризы эстонской погоды, но и вандализм - подростки прыгали на скейтах, отчего появлялись трещины и сколы.