Чт, 1.10.2020
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Каскадный фонтан и памятник "Слава труду" привели в порядок

Памятник "Слава труду" и каскадный фонтан за лето заметно похорошели.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Завершились восстановительные работы чаши каскадного фонтана на городской площади в Кохтла-Ярве и бетонного основания у памятника "Слава труду", который в народе называют "Два шахтера". 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На обновление каждого из сооружений Кохтла-Ярвеское горуправление выделило свыше 20 тысяч евро. Работы начались весной и завершились в конце сентября. Бетонных шахтеров тщательно помыли - скульптура находится в хорошем состоянии, а ее основание и ступеньки потребовалось восстанавливать. Работы выполнила местная фирма "Alsifor".

Каскадным фонтаном занималась эстонская фирма "ProSystem". По словам вице-мэра Дениса Вершинина, внутренние системы сооружения были в порядке, за десятилетие разрушилось основание чаши и особенно сильно отделка из искусственного камня, на это повлияли не только капризы эстонской погоды, но и вандализм - подростки прыгали на скейтах, отчего появлялись трещины и сколы.

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