Каскадный фонтан и памятник "Слава труду" привели в порядок

Завершились восстановительные работы чаши каскадного фонтана на городской площади в Кохтла-Ярве и бетонного основания у памятника "Слава труду", который в народе называют "Два шахтера".
На обновление каждого из сооружений Кохтла-Ярвеское горуправление выделило свыше 20 тысяч евро. Работы начались весной и завершились в конце сентября. Бетонных шахтеров тщательно помыли - скульптура находится в хорошем состоянии, а ее основание и ступеньки потребовалось восстанавливать. Работы выполнила местная фирма "Alsifor".