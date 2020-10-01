В Ида-Вирумаа вновь зарегистрирован резкий скачок коронавирусной инфекции

По состоянию на утро четверга Департамент здоровья зарегистрировал в уезде 27 новых случаев заражения коронавирусом. Девять из них связаны с заражением в семейном кругу, шесть - с заражением в кругу знакомых. В четырех случаях заболевание было передано в школе, в одном случае вирус был завезен из Молдовы, в одном случае человек заразился на рабочем месте. Факты еще по пяти случаям выясняются.

Всего в рабочей зоне Идаского регионального отделения Департамента здоровья восемь активных очагов, из которых с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны семь заражений, 14 - с первым очагом на рабочем месте в Силламяэ, девять - со вторым очагом на рабочем месте в Силламяэ. 30 человек связаны с очагом знакомых, 11 - с очагом Таммикуской основной школы города Кохтла-Ярвеу, шесть - с очагом Кесклиннаской основной школы города Кохтла-Ярве, семь - с очагом круга семьи и знакым в Ида-Вирумаа, пять - с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве.

Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья находятся почти 1000 человек, из них 204 заболевших.

На этой неделе глава Идаского регионального отделения Днпартамента здоровья Марье Муузикус выразила надежду, что число заболевших в уезде в ближайшее время начнет снижаться, поскольку многие из тех, кто заболел на позапрошлой неделе, на этой неделе должны выздороветь. "Одно время положение было таково, что за сутки выздоравливал один человек, а заболевали тринадцать. Теперь это соотношение должно начать меняться", - сказала она "Северному побережью".