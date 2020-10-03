Сб, 3.10.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ОПРОС ⟩ Что важнее - не трогать прах погибших на пароме "Эстония" или возобновить расследование?

Свеча.

ФОТО: Элмо Рийг / Scanpix

Паром "Эстония" затонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года. На борту судна находились 989 человек, 137 из которых были спасены, 852 погибли.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Татьяна ЗАРОДЫШЕВА:

- Опять поднимается эта тема. Недавно увидела одну женщину, которая там работала, - она сказала, что надо продолжать расследование, потому что более 800 человек погибло. До сих пор те события переживаем и хотели бы знать все-таки, что произошло. Особенно важно тем, у кого там были родственники. Поэтому важнее продолжить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Виктор МАЛЫШЕВ:

- 26 лет прошло, но это все еще незаросший рубец - людям важно знать, что на самом деле случилось. Пусть расследуют.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Эне НАУР:

- Все-таки считаю, что надо исследовать, уверена, что тех, кто потерял в этой катастрофе близких людей, интересует любая информация и то, что о трагедии не забыли и хотят узнать истину. Это лучше, чем жить в неведении.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Любовь ИЛЮХИНА: 

- А что, какие-то вопросы все еще есть? Не надо ворошить прошлое, пусть останки с миром упокоятся. Я всегда против, когда слышу, что, например, дети, воспитанные в приемной семье, ищут родителей спустя десятилетия - зачем, когда все уже сложилось как есть? 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Анне ЮНДАС:

- Я помню 28 сентября 1994 года - в этот день была в Таллинне, в универмаге, и перед глазами до сих пор множество людей в слезах, стояли и смотрели списки, которые транслировали по телевизору. У тех, кто потерял близких, боль остается навсегда. В версию подводной лодки сама не верю, но если много вопросов возникает, а чувства родственников и так уже неоднократно травмировали, пусть уж ведут расследование до конца или насколько это возможно.

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