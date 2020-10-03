ОПРОС ⟩ Что важнее - не трогать прах погибших на пароме "Эстония" или возобновить расследование?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Татьяна ЗАРОДЫШЕВА: - Опять поднимается эта тема. Недавно увидела одну женщину, которая там работала, - она сказала, что надо продолжать расследование, потому что более 800 человек погибло. До сих пор те события переживаем и хотели бы знать все-таки, что произошло. Особенно важно тем, у кого там были родственники. Поэтому важнее продолжить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Виктор МАЛЫШЕВ: - 26 лет прошло, но это все еще незаросший рубец - людям важно знать, что на самом деле случилось. Пусть расследуют.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Эне НАУР: - Все-таки считаю, что надо исследовать, уверена, что тех, кто потерял в этой катастрофе близких людей, интересует любая информация и то, что о трагедии не забыли и хотят узнать истину. Это лучше, чем жить в неведении.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Любовь ИЛЮХИНА: - А что, какие-то вопросы все еще есть? Не надо ворошить прошлое, пусть останки с миром упокоятся. Я всегда против, когда слышу, что, например, дети, воспитанные в приемной семье, ищут родителей спустя десятилетия - зачем, когда все уже сложилось как есть?