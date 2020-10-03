СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пожилая женщина напала на мужчину

Украли дорогое оборудование

30 сентября полиция возбудила уголовное производство в связи с тем, что в период с 22 по 29 сентября с закрытой территории по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве были украдены две виброплиты. Размер причиненного ущерба - около 6290 евро.