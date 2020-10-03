СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пожилая женщина напала на мужчину
30 сентября в полицию сообщили, что 29 сентября в квартире на улице Вестервалли в Нарве 72-летняя женщина ударила мужчину, нанеся потерпевшему телесные повреждения.
Украли дорогое оборудование
30 сентября полиция возбудила уголовное производство в связи с тем, что в период с 22 по 29 сентября с закрытой территории по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве были украдены две виброплиты. Размер причиненного ущерба - около 6290 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.