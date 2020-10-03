Сб, 3.10.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пожилая женщина напала на мужчину
30 сентября 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

30 сентября в полицию сообщили, что 29 сентября в квартире на улице Вестервалли в Нарве 72-летняя женщина ударила мужчину, нанеся потерпевшему телесные повреждения.

Украли дорогое оборудование

30 сентября полиция возбудила уголовное производство в связи с тем, что в период с 22 по 29 сентября с закрытой территории по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве были украдены две виброплиты. Размер причиненного ущерба - около 6290 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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