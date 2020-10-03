В этом году Наиля Шатунова планировала в очередной раз участвовать в международных конкурсах, однако коронавирус отменил все планы. Год обещал быть насыщенным на события, как и три предыдущих, когда она победила на чемпионате России, успешно выступила со своей командой на чемпионате Европы, заняла первое место на чемпионате мира, в котором участвовали десятки представителей из 20 стран.

- В этом году были большие планы. В частности, я была приглашена в качестве судьи на конкурс в Америку, преподавать в другие страны, участвовать в семинарах, шоу, - говорит Наиля. - Но ничего, есть время обдумать новые взгляды на свое дело, подготовиться к чемпионату мира и другим событиям, перенесенным на следующий год, - говорит она. - Хочется еще повариться в этом. Индустрия красоты постоянно идет вперед, и ты получаешь для себя каждый раз что-то новое, положительные эмоции от общения с коллегами. Это здорово!