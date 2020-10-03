ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Юри Конрад

"Пытаются найти человека, которому не потребуется два или три года на знакомство с Йыхви, как утверждал предыдущий волостной старейшина (Макс Каур)", - сказал "Северному побережью" на прошлой неделе один из руководителей нынешней йыхвиской коалиции Николай Осипенко, комментируя поиски кандидата в новые волостные старейшины.
Кажется, что поиск кандидата на пост волостного старейшины вызвал у Центристской партии, вернее, у Мартина Репинского, серьезные затруднения. Это место предложили нескольким людям, но они отказались. Это в некоторой мере объясняет, почему в итоге на эту должность поставили совершенно неизвестного и имеющего скромный опыт руководства самоуправлением человека из Валга, который, собственно, раньше даже не бывал в Йыхви.
Однако компетентность нового Йыхвиского волостного управления сомнительна в целом. Волостной старейшина Юри Конрад два года был заместителем старейшины в социальной сфере в Валга, однако назвать его большие позитивные достижения в Валга затруднительно. Помощник старейшины Тоомас Наэль раньше вообще не имел отношения к самоуправленческой работе, а его коллегу Эвелин Данилов более года назад назначили руководителем библиотеки, а теперь - членом волостного управления, по-видимому, потому, что Осипенко ей доверяет.
Но, возможно, уровень компетенции волостного управления снижается намеренно, так как это дает Осипенко и Репинскому возможность легче воплотить в жизнь свои предвыборные планы.