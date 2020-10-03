ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Красивый монумент умению водить Ида-Вирумаа за нос

Только вот отдельный вопрос - а как это здание правильно назвать? Один из вариантов - это монумент умению водить Ида-Вирумаа за нос.

Несколько лет правительственные партии в качестве одного из способов вдохнуть в регион новую жизнь называли перевод Академии внутренней обороны из столицы в Нарву. Самая конкретная попытка была предпринята в конце 2016 года правительством в составе Центристской партии, СДПЭ и "Исамаа", которое в коалиционном соглашении ясно и однозначно записало: "Переведем Академию внутренней обороны в Нарву".

Но не прошло и полгода, как тогдашнее правительство Юри Ратаса отступило на несколько шагов от первоначального плана: академия остается в Таллинне, но в Нарве, так сказать, для утешения, будет создан колледж академии. Именно колледж, что доказывает цитата Юри Ратаса: "Учреждение нарвского колледжа стало бы позитивным сигналом того, что правительство ценит развитие Ида-Вирумаа и считает жизненную среду там столь же важной, как и во всех регионах Эстонии".

Однако когда подошло время строительства, термин "колледж" тихо выскользнул как из документов, так и из разговоров. Сначала академия трансформировалась в колледж, а затем в учебный корпус, который иначе как общежитием и не назовешь.