Вполне свободно организатор ярмарки - общество Йыхвиского музея - мог бы и не проводить 11-ю ярмарку Михайлова дня. "Когда осенью число заболевших в здешнем регионе резко возросло, то мы в Йыхви отменили все крупные внутренние мероприятия. Однако проконсультировавшись с Департаментом здоровья, приняв во внимание их рекомендации, мы получили разрешение на проведение массового мероприятия под открытым небом", - рассказывает Анне Уттендорф из команды организаторов.

Территорию ярмарки несколько расширили, чтобы создать пространство и чтобы люди могли соблюдать дистанцию. Многие торговцы, коих было свыше сотни, были в масках. "Мы на ярмарке получили обратную связь и от торговцев, и от покупателей. Люди устали от долгого затворничества в домах, соскучились по мероприятиям. Надеемся, что наши меры предосторожности сберегли и их здоровье".

Жизнь и культуру при советской власти не нужно воспринимать так серьезно, что Урмас Вади и доказал своей прекрасной книгой, которая, говорят, вызвала серьезную полемику среди челнов жюри. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik