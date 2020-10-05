ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вопреки всему Михайловская ярмарка в Йыхви состоялась

В субботу в Йыхви прошла традиционная ярмарка Михайлова дня. Наряду с обычными торговыми рядами и развлечениями на ярмарке чествовали лауреата литературной премии Вирумаа.
Вполне свободно организатор ярмарки - общество Йыхвиского музея - мог бы и не проводить 11-ю ярмарку Михайлова дня. "Когда осенью число заболевших в здешнем регионе резко возросло, то мы в Йыхви отменили все крупные внутренние мероприятия. Однако проконсультировавшись с Департаментом здоровья, приняв во внимание их рекомендации, мы получили разрешение на проведение массового мероприятия под открытым небом", - рассказывает Анне Уттендорф из команды организаторов.
Территорию ярмарки несколько расширили, чтобы создать пространство и чтобы люди могли соблюдать дистанцию. Многие торговцы, коих было свыше сотни, были в масках. "Мы на ярмарке получили обратную связь и от торговцев, и от покупателей. Люди устали от долгого затворничества в домах, соскучились по мероприятиям. Надеемся, что наши меры предосторожности сберегли и их здоровье".
В рамках ярмарки и Йыхвиская центральная библиотека провела традиционную книжную ярмарку, и там занятий хватило на весь день. Читали стихи, беседовали о литературе, а "вишенкой на праздничном торте" было вручение литературной премии Вирумаа Урмасу Вади за сатирическую книгу "Балетмейстер". На встрече с автором книги можно было выслушать его мысли и задать ему вопросы.