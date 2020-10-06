Майт Сепп: Почему винегретная коалиция так быстро скисла

Печально, конечно, но наша винегретная коалиция скисла.
Теперь, прошу прощения, позвольте мне немного подтрунить над теми, кто сразу после последних выборов требовал от нашего избирательного союза составить такой же пестрый властный салат, который руководил Йыхви последние три месяца. Вы сами видели, что произошло.
На самом деле наш пестрый союз в этот оказавшийся коротким срок очень хорошо держался вместе и прекрасно работал как в человеческом плане, так и в плане сотрудничества. До тех пор, пока на живущего далеко-далеко в Таллинне Мартина Репинского внезапно не снизошло просветление.
Я представляю себе этот момент озарения так: одной жаркой ночью в начале осени в своей квартире в большом городе Мартин Репинский беспокойно ворочался в постели и вдруг резко распахнул глаза. Он встал и пошел в ванную, а затем на кухню, где выпил стакан прохладного козьего молока.
Его спутница жизни тоже пришла на кухню и с беспокойством спросила: "Что-то не так?". "Да, - ответил Мартин. - Находящаяся у власти в Йыхви коалиция - это ошибка!" Он хлебнул из стакана еще раз и сел за компьютер, чтобы отправить письма товарищам по партии.
Этот момент просветления, как и многие исторические события, окружен невероятными слухами, сосредоточенными в основном вокруг вопроса, осознал ли он ошибку благодаря божественному прикосновению или при гораздо более приземленных обстоятельствах. Примерно так: кто-то сказал это ему и подкрепил сказанное чем-нибудь материальным. Но это, конечно, всего лишь слухи.
Мне самому винегрет не очень нравится. Я имею в виду блюдо. Если быть честным, то и это политическое сообщество поначалу казалось не слишком симпатичным. Сидеть в одной компании с людьми, над которыми ты сам некоторое время назад публично иронизировал? Не то чтобы находишься в постели с врагом, но все равно как-то неловко.
Тем не менее я не колебался ни секунды, прежде чем прыгнуть в салатную миску. Причина была проста: властные перевороты, которые в Йыхви уже традиционно начинаются тогда, когда нормальные люди загорают на пляже, два лета подряд создавали ситуацию, когда даже мусор с газонов никто не убирал.
По сути, из-за борьбы за власть мы потеряли два замечательных лета для укладки асфальта. Потому что власть-то отняли, да вот поделить ее не смогли. Как я писал и ранее, когда верность покупается за рабочие места и должности, то есть, грубо говоря, за деньги, то при нарезке полученной волостной колбасы все перессорятся. А пока господа и дамы бились и дулись друг на друга, жизнь в волости просто стояла. Как бы то ни было, и этой весной казалось, что вот-вот уже и третье лето пойдет насмарку. К счастью, все-таки не пошло.
Я понимаю йыхвисцев, которым надоел этот властный цирк. Или, как я случайно услышал на улице из уст двух пожилых йыхвиских дам: "Аж тошно". Честно говоря, меня тоже воротит. Но конца этой катавасии я не вижу. Очевидно, за остающийся до следующих выборов год будет еще несколько моментов просветления, а нескончаемые перевыборы председателей комиссий и их заместителей парализуют нормальную работу волостного собрания. Однако при нынешнем раскладе сил это неизбежно, и я боюсь, что и после следующих выборов в органы местного самоуправления ситуация значительно не изменится.
Я не досадую на йыхвисцев, у которых сдают нервы, и они решают, что все члены волостного собрания поголовно негодяи. Захватившая власть компания рвется показать, как винегретная коалиция увольняла людей и создавала рабочие места для своих. По сравнению с тем кровопусканием, которое устроил в свое время Репинский, эти кадровые изменения, разумеется, были пустяковыми. При каких обстоятельствах Айвар Сурва стал директором спортшколы или Велли Набер - координатором деятельности деревень, пусть комментируют причастные лица, но я могу подтвердить, что эти перестановки были более осмысленными, чем устроенное два года назад растерзание волостных чиновников. Но, пожалуй, все хороши.
И все же позвольте мне привести пример, демонстрирующий принципиальную разницу между группами, находящимися сейчас в волостном собрании. В сентябре депутатам был представлен проект строительства кладбища домашних животных и поиска оператора. Работа над проектом кладбища ведется в волости с переменным успехом уже несколько лет, и вот теперь вышли практически на финишную прямую. Итак, волостному собранию предложили установить правила, на основании которых волостное управление проведет конкурс, чтобы найти фирму, которая займется обслуживанием кладбища. Это предложение сделало волостное управление, поддерживаемое винегретной коалицией.
Однако находившаяся в оппозиции последние дни компания выступила против проекта и спросила, почему не поступают наоборот: сначала проводится тендер, ведь тогда известно, кому дается право пользования в порядке принятия решения? Похоже на процедурные разногласия? Но нет. Взглянем на ситуацию с несколько иной точки зрения: в первом случае предприниматели знают, на каких условиях они конкурируют друг с другом, во втором случае - нет. Следовательно, при втором варианте покупать кота в мешке придут авантюристы, вернее, одна конкретная фирма, которая, как бы это сказать, подходит. И условия пользования объектом подгонят под нужды победителя тендера.
Люди, знакомые с йыхвиской жизнью, наверняка знают, из каких букв в таком случае состоит название фирмы - победителя конкурса, не так ли?