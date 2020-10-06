Майт Сепп: Почему винегретная коалиция так быстро скисла

Теперь, прошу прощения, позвольте мне немного подтрунить над теми, кто сразу после последних выборов требовал от нашего избирательного союза составить такой же пестрый властный салат, который руководил Йыхви последние три месяца. Вы сами видели, что произошло.

На самом деле наш пестрый союз в этот оказавшийся коротким срок очень хорошо держался вместе и прекрасно работал как в человеческом плане, так и в плане сотрудничества. До тех пор, пока на живущего далеко-далеко в Таллинне Мартина Репинского внезапно не снизошло просветление.

Я представляю себе этот момент озарения так: одной жаркой ночью в начале осени в своей квартире в большом городе Мартин Репинский беспокойно ворочался в постели и вдруг резко распахнул глаза. Он встал и пошел в ванную, а затем на кухню, где выпил стакан прохладного козьего молока.

Его спутница жизни тоже пришла на кухню и с беспокойством спросила: "Что-то не так?". "Да, - ответил Мартин. - Находящаяся у власти в Йыхви коалиция - это ошибка!" Он хлебнул из стакана еще раз и сел за компьютер, чтобы отправить письма товарищам по партии.

Этот момент просветления, как и многие исторические события, окружен невероятными слухами, сосредоточенными в основном вокруг вопроса, осознал ли он ошибку благодаря божественному прикосновению или при гораздо более приземленных обстоятельствах. Примерно так: кто-то сказал это ему и подкрепил сказанное чем-нибудь материальным. Но это, конечно, всего лишь слухи.

Мне самому винегрет не очень нравится. Я имею в виду блюдо. Если быть честным, то и это политическое сообщество поначалу казалось не слишком симпатичным. Сидеть в одной компании с людьми, над которыми ты сам некоторое время назад публично иронизировал? Не то чтобы находишься в постели с врагом, но все равно как-то неловко.

Наш пестрый союз в этот оказавшийся коротким срок очень хорошо держался вместе и прекрасно работал как в человеческом плане, так и в плане сотрудничества. До тех пор, пока на живущего далеко-далеко в Таллинне Мартина Репинского внезапно не снизошло просветление.

Тем не менее я не колебался ни секунды, прежде чем прыгнуть в салатную миску. Причина была проста: властные перевороты, которые в Йыхви уже традиционно начинаются тогда, когда нормальные люди загорают на пляже, два лета подряд создавали ситуацию, когда даже мусор с газонов никто не убирал.