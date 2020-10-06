Фотогалерея: "Kuldkoer show" в Йыхви

Удивляет и то, насколько разнообразным стал мир собачьего спорта. Помимо традиционного обучения работе по следу и задержанию преступников есть еще множество различных курсов дрессировки и послушания, в которых участвуют собаки самых разных пород.

За пределами главной арены умилению, разумеется, не было конца. Дружелюбные и милые большие и маленькие четвероногие любимцы так и манили и больших, и маленьких зрителей погладить себя и, как сейчас принято, вместе сфотографироваться.