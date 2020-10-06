Вт, 6.10.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ФОТО ДНЯ ⟩ "Kuldkoer show" в Йыхви

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В субботу в Йыхви второй год подряд прошло мероприятие под названием "Kuldkoer show", на котором все интересующиеся могли воочию убедиться, насколько собаки умны и обучаемы. 

Удивляет и то, насколько разнообразным стал мир собачьего спорта. Помимо традиционного обучения работе по следу и задержанию преступников есть еще множество различных курсов дрессировки и послушания, в которых участвуют собаки самых разных пород.

За пределами главной арены умилению, разумеется, не было конца. Дружелюбные и милые большие и маленькие четвероногие любимцы так и манили и больших, и маленьких зрителей погладить себя и, как сейчас принято, вместе сфотографироваться.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back