СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Подросток на велосипеде врезался в автомобиль

Юноша ударил мать

2 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по проспекту Кангеласте в Нарве во время семейной ссоры 17-летний юноша ударил свою мать. Полиция задержала молодого человека как подозреваемого.

Избиты подростки

3 октября в полицию поступило сообщение о том, что возле дома на Эккекюла теэ в Нарве были избиты 15- и 16-летний подростки, в результате чего они получили телесные повреждения. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

Кражи из гаражей

3 октября в полицию поступило сообщение о том, что в период с 2 по 3 октября из гаража на улице А. Даумана в Нарве были похищены мотоцикл, мопед, двигатель и другие вещи. В результате кражи нанесен ущерб на сумму около 4350 евро.

2 октября в полицию поступило сообщение о том, что в период с 30 сентября по 2 октября из гаража на улице Раквере в Нарве был украден мопед, в результате чего нанесен ущерб в размере почти 2000 евро.

Проник в чужую квартиру

2 октября в полицию поступило сообщение о том, что 25-летний мужчина без разрешения хозяина проник в квартиру в поселке Олгина. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ