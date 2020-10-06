СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Подросток на велосипеде врезался в автомобиль
2 октября в 19.29 на перекрестке улиц Раквере и Пушкина в Нарве 12-летний подросток попал в аварию: пересекая на велосипеде проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся с автомобилем "Volkswagen Polo", которым управляла 62-летняя женщина. Велосипедиста доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Юноша ударил мать
2 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по проспекту Кангеласте в Нарве во время семейной ссоры 17-летний юноша ударил свою мать. Полиция задержала молодого человека как подозреваемого.
Избиты подростки
3 октября в полицию поступило сообщение о том, что возле дома на Эккекюла теэ в Нарве были избиты 15- и 16-летний подростки, в результате чего они получили телесные повреждения. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Кражи из гаражей
3 октября в полицию поступило сообщение о том, что в период с 2 по 3 октября из гаража на улице А. Даумана в Нарве были похищены мотоцикл, мопед, двигатель и другие вещи. В результате кражи нанесен ущерб на сумму около 4350 евро.
2 октября в полицию поступило сообщение о том, что в период с 30 сентября по 2 октября из гаража на улице Раквере в Нарве был украден мопед, в результате чего нанесен ущерб в размере почти 2000 евро.
Проник в чужую квартиру
2 октября в полицию поступило сообщение о том, что 25-летний мужчина без разрешения хозяина проник в квартиру в поселке Олгина. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.