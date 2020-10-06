ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Неприятный момент для Центристской партии

Но Репинский не выглядит удрученным. Он утверждает, что правление одобряет его деятельность, так как в Йыхви власть прочно в руках Центристской партии. Притом что в новой коалиции нет ни одного члена Центристской партии, хотя, правда, существует фракция центристов. Единственный член партии - Роман Граф - сейчас входит в оппозицию.

До сих пор руководство Центристской партии воздерживалось от оценки деятельности Репинского, хотя и есть причина для беспокойства за репутацию партии. Однако голос Репинского позарез нужен в Рийгикогу, и во имя этого партия согласна терпеть неприятную ситуацию, когда один центрист организует устранение с должности волостного старейшины однопартийца. По существу это выражение недоверия однопартийцу, хотя формально Репинский за отстранение Каура от должности не голосовал.