ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Неприятный момент для Центристской партии

Хотя Мартин Репинский, дирижер свершившегося на прошлой неделе в Йыхви властного переворота, и утверждает, что его деятельность получила одобрение и поддержку многих людей, их имена он до сих пор не назвал. А вот за его деятельностью уже долгое время с осуждением наблюдает правление Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии, еще с тех пор, когда он был волостным старейшиной Йыхви и своими сомнительными шагами привлек внимание СМИ всего государства.
Но Репинский не выглядит удрученным. Он утверждает, что правление одобряет его деятельность, так как в Йыхви власть прочно в руках Центристской партии. Притом что в новой коалиции нет ни одного члена Центристской партии, хотя, правда, существует фракция центристов. Единственный член партии - Роман Граф - сейчас входит в оппозицию.
До сих пор руководство Центристской партии воздерживалось от оценки деятельности Репинского, хотя и есть причина для беспокойства за репутацию партии. Однако голос Репинского позарез нужен в Рийгикогу, и во имя этого партия согласна терпеть неприятную ситуацию, когда один центрист организует устранение с должности волостного старейшины однопартийца. По существу это выражение недоверия однопартийцу, хотя формально Репинский за отстранение Каура от должности не голосовал.
Довольно предсказуемо, что когда Репинский вернется в политику Йыхви в качестве председателя волостного собрания, то его деятельность опять привлечет острое внимание, и отнюдь не положительное. А может быть, это и является целью за год до местных выборов.