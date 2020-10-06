ОДИН ВОПРОС ⟩ Что думают нарвитяне о переименовании улиц?

- Для нарвитян это не вопрос номер один. Для людей в Нарве самое важное - это рабочие места, о чем пресса Эстонии, говоря о Нарве, больше всего пишет последние 25 лет. Я думаю, Дауман и Тийман потому и стали такими известными в эстонской прессе. Для многих людей переименование этих двух улиц было очень принципиальным вопросом. Прежде всего для тех, кто жил здесь до войны. Собственно, нарвитяне сказали бы, что с историей нет смысла воевать.