ОДИН ВОПРОС ⟩ Что думают нарвитяне о переименовании улиц?

Рийгикогу рассматривает поправку к закону, которая запрещает давать улицам имена людей, действовавших против Эстонской Республики. Изменение вызвано нежеланием властей Нарвы переименовывать улицы, носящие имена коммунистов Тиймана и Даумана.
Депутат Рийгикогу и Нарвского городского собрания Катри РАЙК:
- Для нарвитян это не вопрос номер один. Для людей в Нарве самое важное - это рабочие места, о чем пресса Эстонии, говоря о Нарве, больше всего пишет последние 25 лет. Я думаю, Дауман и Тийман потому и стали такими известными в эстонской прессе. Для многих людей переименование этих двух улиц было очень принципиальным вопросом. Прежде всего для тех, кто жил здесь до войны. Собственно, нарвитяне сказали бы, что с историей нет смысла воевать.