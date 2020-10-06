Вт, 6.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОДИН ВОПРОС ⟩ Что думают нарвитяне о переименовании улиц?

Катри Райк, член Рийгикогу, социал-демократ.

ФОТО: Частный архив

Рийгикогу рассматривает поправку к закону, которая запрещает давать улицам имена людей, действовавших против Эстонской Республики. Изменение вызвано нежеланием властей Нарвы переименовывать улицы, носящие имена коммунистов Тиймана и Даумана.

Депутат Рийгикогу и Нарвского городского собрания Катри РАЙК: 

- Для нарвитян это не вопрос номер один. Для людей в Нарве самое важное - это рабочие места, о чем пресса Эстонии, говоря о Нарве, больше всего пишет последние 25 лет. Я думаю, Дауман и Тийман потому и стали такими известными в эстонской прессе. Для многих людей переименование этих двух улиц было очень принципиальным вопросом. Прежде всего для тех, кто жил здесь до войны. Собственно, нарвитяне сказали бы, что с историей нет смысла воевать.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back