Чт, 8.10.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Толкнул сосед - полиция расследует
5 октября 2020 г.

Машина полиции. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

5 октября в полицию поступило заявление о том, что в Люганузеской волости сосед толкнул женщину 32 лет, которая в результате падения получила повреждения.

Один пенсионер избил другого 

5 октября полиция получила вызов на бульвар Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где 71-летний мужчина избил 72-летнего мужчину. Детали происшествия выяснятся в ходе уголовного дела. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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