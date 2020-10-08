СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Толкнул сосед - полиция расследует
5 октября в полицию поступило заявление о том, что в Люганузеской волости сосед толкнул женщину 32 лет, которая в результате падения получила повреждения.
Один пенсионер избил другого
5 октября полиция получила вызов на бульвар Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где 71-летний мужчина избил 72-летнего мужчину. Детали происшествия выяснятся в ходе уголовного дела.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.