Чт, 8.10.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Священная роща Таммику приглашает совершить прогулку и сделать осенние снимки

В роще Таммику созданы возможности для удобного доступа, прогулок и просто отдыха.

ФОТО: Erakogu

Йыхвиский центр культуры и занятий по интересам приглашает на открытие тропы в древней священной роще Таммику и ждет до 15 октября сделанные там осенние фотографии. 

- Роща Таммику недавно подготовлена для посещений, и фотосостязание в условиях коронавируса - самая подходящая акция, - художественный руководитель центра культуры и занятий по интересам Кристо Кыргнурм надеется на активное участие. 

Роща Таммику находится рядом с Йыхви, на дороге Каазику в деревне Паулику. Там установлены информационные стенды, повествующие об истории региона, и есть природная тропа, проходить по которой желательно в резиновых сапогах или в водостойкой обуви. Под деревьями установлены скамейки, большая парковка и дорожка до шоссе недавно заасфальтированы.

Это природное священное место в окружении промышленного ландшафта, по словам исследователя священных мест Ахто Каазика, представляет по сути комплекс из трех различных рощ - Куузику, Лепа и Салупеа. После войны здесь появились шахта и колхоз "Таммику", часть зоны была отведена под садоводство и выпас скота, в другой части складировалась шахтная порода, остальная территория со временем пришла в запустение. 

Согласно разработанной в 2013 году общей планировке Йыхвиской волости, северная часть рощи Таммику вместе с отвалами породы должна преобразоваться в зону отдыха. В 2014 году здесь снимался эпизод серии кинофильмов "Природные священные места Эстонии", в котором известный певец Тынис Мяги посещает рощу Таммику и размышляет о ее противоречивой судьбе.

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