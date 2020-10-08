Священная роща Таммику приглашает совершить прогулку и сделать осенние снимки

- Роща Таммику недавно подготовлена для посещений, и фотосостязание в условиях коронавируса - самая подходящая акция, - художественный руководитель центра культуры и занятий по интересам Кристо Кыргнурм надеется на активное участие.

Роща Таммику находится рядом с Йыхви, на дороге Каазику в деревне Паулику. Там установлены информационные стенды, повествующие об истории региона, и есть природная тропа, проходить по которой желательно в резиновых сапогах или в водостойкой обуви. Под деревьями установлены скамейки, большая парковка и дорожка до шоссе недавно заасфальтированы.

Это природное священное место в окружении промышленного ландшафта, по словам исследователя священных мест Ахто Каазика, представляет по сути комплекс из трех различных рощ - Куузику, Лепа и Салупеа. После войны здесь появились шахта и колхоз "Таммику", часть зоны была отведена под садоводство и выпас скота, в другой части складировалась шахтная порода, остальная территория со временем пришла в запустение.